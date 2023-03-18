В Казахстане обновят Уголовный кодекс

Внести поправки в Уголовный кодекс планируют в Казахстане, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Хабар 24 .

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Пакет поправок направлен на рассмотрение Правительства, сообщил министр юстиции Азамат Ескараев.

По его словам, для разработки законопроекта сформировали специальную межведомственную группу. К процессу привлекли активных правозащитников и экспертов. Они внесли почти тысячу различных предложений.

"Документ должен уменьшить бюрократию в правоохранительной системе и облегчить работу судей. Предусмотрено несколько новшеств. Например, планируется ввести такую норму, по которой очные ставки между потерпевшим и подозреваемым можно будет проводить в интернете", - сообщил министр юстиции РК Азамат Ескараев.