В Казахстане обновят Уголовный кодекс
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Внести поправки в Уголовный кодекс планируют в Казахстане, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Хабар 24.
Пакет поправок направлен на рассмотрение Правительства, сообщил министр юстиции Азамат Ескараев.
По его словам, для разработки законопроекта сформировали специальную межведомственную группу. К процессу привлекли активных правозащитников и экспертов. Они внесли почти тысячу различных предложений.
"Документ должен уменьшить бюрократию в правоохранительной системе и облегчить работу судей. Предусмотрено несколько новшеств. Например, планируется ввести такую норму, по которой очные ставки между потерпевшим и подозреваемым можно будет проводить в интернете", - сообщил министр юстиции РК Азамат Ескараев.