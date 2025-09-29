Необходимость модернизация торговых рынков в Казахстане закреплена в соответствии с Законом РК «О регулировании торговой деятельности», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: СЦК

Срок завершения данной работы трижды переносился — в 2018, 2021 и 2023 годах. Единым окончательным сроком, при поддержке депутатского корпуса, определено 1 января 2026 года. После указанной даты продление сроков модернизации не предусматривается. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета торговли МТИ РК Ернур Жаутикбаев во время пресс-конференции в СЦК.

По его словам, модернизация торговых рынков имеет не только экономическое, но и социальное значение.

«В настоящее время обновление торговой сферы и увеличение доли современного формата торговли является требованием времени. Министерство торговли ставит задачу довести долю современного формата до 70% к 2029 году. Сейчас этот показатель составляет 41%. Основным механизмом достижения этой цели является модернизация рынков. Министерство системно работает над внедрением безналичных платежных систем, усилением санитарных норм и противопожарной безопасности. Главная цель — создать современную торговую инфраструктуру, отвечающую требованиям времени и обеспечивающую удобные и безопасные условия для покупателей и продавцов», — отметил представитель ведомства.

В целом за последние 4 года было модернизировано 156 рынков. Согласно дорожной карте, в текущем году планируется модернизация еще 100 рынков. На сегодняшний день из указанного количества 57 объектов полностью завершили строительные работы, остальные находятся на стадии завершения либо частичного выполнения.