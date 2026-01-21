Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Правительства доложил о проводимой работе во исполнение поручений Главы государства, озвученных на V заседании Национального курултая, по снижению цены на авиатопливо в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

- На курултае было отмечено, что цена на авиатопливо слишком высокая, неконкурентоспособна в сравнении с аэропортами сопредельных государств. По поручению Главы государства в контексте развития авиахабов стоимость авиатоплива «в крыло» снижена с $1 200 до $940 за тонну с дальнейшим целевым снижением до $890 за тонну, — сообщил Ерлан Аккенженов.

Он отметил, что это позволило улучшить конкурентоспособность и увеличить количество рейсов международных авиакомпаний, таких как Air Atlanta, Hungary Airlines, One Air, в отечественных аэропортах.

Работа в данном направлении будет продолжена, добавил министр.