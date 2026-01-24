Позиция государства по отношению ко всем религиозным объединениям должна оставаться нейтральной. Это залог общественного согласия, стабильности и доверия к государственным институтам, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Ввести в Конституцию норму об отделении религии от государства предложил председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Серик Акылбай во время первого заседания Конституционной комиссии.

По мнению эксперта, Конституция как акт высшей юридической силы не должна допускать расширительных толкований в столь чувствительной сфере. Речь идет о более четком и ясном правовом оформлении принципа светскости, который уже закреплен в Конституции.

«Мы должны понимать, что прямое закрепление принципа отделения религии от государства – это не ограничение прав верующих, а, напротив, защита их права на равное отношение со стороны власти. В многоконфессиональном обществе государство обязано выступать беспристрастным арбитром. Моя судейская практика подтверждает: только четкая дистанция между государственным аппаратом и религиозными догмами позволяет сохранить гражданский мир. Закрепляя этот принцип, мы даем ясный сигнал обществу: закон един для всех, а государственные решения принимаются исключительно на основе рациональных интересов всех граждан Казахстана, вне зависимости от их религиозных предпочтений», – заявил Серик Акылбай.

Говоря об общественной значимости данного предложения, он подчеркнул, что она обусловлена необходимостью укрепления общественного согласия и правовой стабильности. Конституционное закрепление принципа отделения религии от государства стало бы логичным и последовательным развитием заявленного государством курса.

«В своих публичных выступлениях Президент страны неоднократно подчеркивал, что светский характер государства является фундаментальным принципом казахстанской государственности. В частности, в выступлении на прошедшем заседании Национального курултая Главой государства отмечено о необходимости сохранения и усиления норм, подчеркивающих светский характер нашего государства. Данная позиция отражает понимание того, что светскость является не формальным признаком, а важным развитием устойчивого развития, общественного единства и равенства всех перед законом», – резюмировал он.

Привел Серик Акылбай в этом контексте и показательные примеры из международного опыта. Как показывает практика, сегодня в ряде светских государств принцип отделения религии от государства закреплен непосредственно в конституциях. Среди них – Федеративная Республика Германия, Турецкая Республика, Кыргызская Республика и другие страны.