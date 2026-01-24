В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства

Конституционная реформа
122

Позиция государства по отношению ко всем религиозным объединениям должна оставаться нейтральной. Это залог общественного согласия, стабильности и доверия к государственным институтам, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Ввести в Конституцию норму об отделении религии от государства предложил председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Серик Акылбай во время первого заседания Конституционной комиссии.

По мнению эксперта, Конституция как акт высшей юридической силы не должна допускать расширительных толкований в столь чувствительной сфере. Речь идет о более четком и ясном правовом оформлении принципа светскости, который уже закреплен в Конституции.

«Мы должны понимать, что прямое закрепление принципа отделения религии от государства – это не ограничение прав верующих, а, напротив, защита их права на равное отношение со стороны власти. В многоконфессиональном обществе государство обязано выступать беспристрастным арбитром. Моя судейская практика подтверждает: только четкая дистанция между государственным аппаратом и религиозными догмами позволяет сохранить гражданский мир. Закрепляя этот принцип, мы даем ясный сигнал обществу: закон един для всех, а государственные решения принимаются исключительно на основе рациональных интересов всех граждан Казахстана, вне зависимости от их религиозных предпочтений», – заявил Серик Акылбай.

Говоря об общественной значимости данного предложения, он подчеркнул, что она обусловлена необходимостью укрепления общественного согласия и правовой стабильности. Конституционное закрепление принципа отделения религии от государства стало бы логичным и последовательным развитием заявленного государством курса.

«В своих публичных выступлениях Президент страны неоднократно подчеркивал, что светский характер государства является фундаментальным принципом казахстанской государственности. В частности, в выступлении на прошедшем заседании Национального курултая Главой государства отмечено о необходимости сохранения и усиления норм, подчеркивающих светский характер нашего государства. Данная позиция отражает понимание того, что светскость является не формальным признаком, а важным развитием устойчивого развития, общественного единства и равенства всех перед законом», – резюмировал он.

Привел Серик Акылбай в этом контексте и показательные примеры из международного опыта. Как показывает практика, сегодня в ряде светских государств принцип отделения религии от государства закреплен непосредственно в конституциях. Среди них – Федеративная Республика Германия, Турецкая Республика, Кыргызская Республика и другие страны.

#Казахстан #религия #реформа

Популярное

Все
Вплетены в историческую память
Из школьников – в исследователи
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Инклюзивный центр в музее
Не раздумывая бросился на помощь
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Ветеран отметил столетний юбилей
Избрали нового акима
Как рождаются олимпийские победы
Город задыхается… «в пределах нормы»
Жулдыз подключили к природному газу
Уверенный взгляд в будущее
Новый формат диалога
Знаковые решения
Человек, обреченный на успех
Ренессанс печатных СМИ
Регион пополняется социальными объектами
Говорят участники курултая
Добропорядочность как стратегия
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Без ухабов и ям
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
Место встречи – библиотека
В Астане прошли крещенские купания
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Вторая жизнь автопокрышек
Все дело в пене из полиуретана
Спасатели готовятся к лавинам
ТОП-3 небоскребов, которые достроят в 2026 году
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел

Читайте также

Ерлан Сарсембаев предложил конституционно закрепить специал…
Партия «Ақ жол» предлагает усилить конституционную защиту б…
Артур Ластаев предложил закрепить в Конституции абсолютный …
Юрист обратил внимание на смысловые неточности в действующе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]