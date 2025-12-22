В Казахстане прошла серия тренингов по цифровым навыкам для СМИ

Масс-медиа
378
Раушан Бостанова
корреспондент отдела общества

В Казахстане завершилась серия тренингов для журналистов, посвящённых применению современных цифровых технологий в медиасфере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: Минкультуры

В течение двух месяцев обучающие мероприятия прошли в Шымкенте, Актау и Алматы, объединив более 50 представителей средств массовой информации из девяти регионов страны.

Программа тренингов была ориентирована на развитие практических профессиональных навыков. Участники освоили методы адаптации контента под различные цифровые платформы, инструменты фактчекинга и анализа данных, а также современные цифровые решения, применяемые в редакционной работе. Отдельный акцент был сделан на создании мультимедийного контента, соблюдении принципов медиаэтики, использовании инструментов искусственного интеллекта и эффективной работе с социальными сетями.

Проект реализован в рамках меморандума о сотрудничестве между Министерством культуры и информации и АО «Кселл».

Ключевым элементом программы стала практическая часть, включавшая выполнение прикладных заданий, разбор реальных кейсов и защиту итоговых проектов. В числе спикеров выступили представители АО «Кселл» и компании Ericsson, которые представили актуальные тенденции развития телекоммуникационного сектора и подчеркнули роль СМИ в освещении процессов цифровой трансформации.

#СМИ #тренинг #цифровые навыки

