В Казахстане растёт число детей с признаками аутизма

134

Как отмечают специалисты, если не принять мер, то к 2030 году это заболевание может затронуть каждого второго ребёнка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В каждой второй семье Казахстана есть ребёнок с нарушением речи. В стране зарегистрировано больше 12 тысяч малышей с признаками аутизма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Ещё несколько лет назад в логопедические центры чаще всего приводили детей, чтобы научить их правильно произносить отдельные звуки, например «р» или «с». Сегодня задачи специалистов стали куда сложнее: всё больше малышей нуждаются в помощи из-за задержки речевого и умственного развития или признаков аутизма. Если раньше в Казахстане таких детей было примерно 10 тысяч, то в этом году их уже свыше 12 тысяч. Причины роста этого числа специалисты связывают с целым рядом факторов.

- Мы не можем сказать, что именно повлияло на задержку, потому что причин очень много. Это может быть экология, стресс во время беременности у мамы, дефициты в этот период, нарушение при родах, кесарево сечение. Даже низкий гемоглобин у мамы может повлиять на развитие ребёнка, - говорит логопед-дефектолог Назым Кайырхан.

Для борьбы с этим заболеванием в стране работает Ассоциация дефектологов и логопедов, развивают инклюзивное образование и специальную педагогику. Но, по словам специалистов, многое зависит от родителей, ведь именно они первыми замечают отклонения в развитии ребёнка.

- Без диагностики родители могут не понимать, какую помощь и у какого специалиста нужно получить. Даже если ребёнок уже посещает специалиста, важно убедиться, что с ним работают правильно. Каждый день и час важны, ведь ребёнок развивается каждую секунду. Поэтому мы советуем родителям хотя бы освоить простейшие навыки базовой диагностики, - отмечает член Ассоциации дефектологов и логопедов РК Гульсара Орынгалиева.

Статистика говорит сама за себя: полвека назад аутизм выявляли у одного из 10 тысяч детей, сегодня — у каждого 35-го. Если не принять мер, то к 2030 году это заболевание может затронуть каждого второго ребёнка.

 

#дети #развитие #проблема #аутизм

Популярное

Все
Определены 100 популярных казахстанских книг
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
По принципу единой образовательной среды
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
Мертвые души и трудоустройство
И цвет окрашивает слово...
Предпринимательство показывает положительную динамику
Наследие Абая – духовный ориентир созидательной нации
От берега до берега – с верой в себя
В Алматы отметили юбилей великого поэта и мыслителя
Путевки в Японию
Подготовят специалистов-атомщиков
Наставник «Актобе» покинул пост
Уровень комфорта повышается
Личность мирового значения
В Казахстане растёт число детей с признаками аутизма
Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев составил 6,3%
Рекордное число мужчин вышло в декрет в Южной Корее
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Модернизация на особом контроле
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Спешите на ярмарки!
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
5 августа в Казахстане отмечают День медиации
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
Региональные инициативы ради общего будущего
Алматы принимает юношеский Roland Garros
Токаев посетил выставочные павильоны в Авазе
Новые возможности цифровой эпохи
20 млрд тенге вывела из тени оцифровка выдачи сертификатов в РК
Более 4 тысяч человек в Атырауской области подали заявки на внесудебное банкротство
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

Средние цены на жилье в июле назвали в Бюро нацстатистики
Более 150 полицейских постов установили в РК для безопасно…
Свыше 130 тысяч респондентов приняли участие в сельхозпереп…
Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл в СКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]