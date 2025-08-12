Как отмечают специалисты, если не принять мер, то к 2030 году это заболевание может затронуть каждого второго ребёнка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В каждой второй семье Казахстана есть ребёнок с нарушением речи. В стране зарегистрировано больше 12 тысяч малышей с признаками аутизма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Ещё несколько лет назад в логопедические центры чаще всего приводили детей, чтобы научить их правильно произносить отдельные звуки, например «р» или «с». Сегодня задачи специалистов стали куда сложнее: всё больше малышей нуждаются в помощи из-за задержки речевого и умственного развития или признаков аутизма. Если раньше в Казахстане таких детей было примерно 10 тысяч, то в этом году их уже свыше 12 тысяч. Причины роста этого числа специалисты связывают с целым рядом факторов.

- Мы не можем сказать, что именно повлияло на задержку, потому что причин очень много. Это может быть экология, стресс во время беременности у мамы, дефициты в этот период, нарушение при родах, кесарево сечение. Даже низкий гемоглобин у мамы может повлиять на развитие ребёнка, - говорит логопед-дефектолог Назым Кайырхан.

Для борьбы с этим заболеванием в стране работает Ассоциация дефектологов и логопедов, развивают инклюзивное образование и специальную педагогику. Но, по словам специалистов, многое зависит от родителей, ведь именно они первыми замечают отклонения в развитии ребёнка.

- Без диагностики родители могут не понимать, какую помощь и у какого специалиста нужно получить. Даже если ребёнок уже посещает специалиста, важно убедиться, что с ним работают правильно. Каждый день и час важны, ведь ребёнок развивается каждую секунду. Поэтому мы советуем родителям хотя бы освоить простейшие навыки базовой диагностики, - отмечает член Ассоциации дефектологов и логопедов РК Гульсара Орынгалиева.

Статистика говорит сама за себя: полвека назад аутизм выявляли у одного из 10 тысяч детей, сегодня — у каждого 35-го. Если не принять мер, то к 2030 году это заболевание может затронуть каждого второго ребёнка.