В Казахстане снизилось число рынков

По итогам 2025 года в стране зарегистрировано 588 рынков, что на 38 единиц меньше, чем в 2024 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Большинство из них расположено в городской местности (417 рынков против 171 в сельской).

Наибольшее количество рынков зарегистрировано в Туркестанской области - 103, в Алматинской области - 57 и Актюбинской области - 53. Наименьшее количество рынков - в области Ұлытау (6 единиц).

Количество торговых мест за год также сократилось и составило 147,6 тыс. (в 2024 году - 150,8 тыс.). В региональном разрезе больше всего торговых мест насчитывалось в Алматы (26,5 тыс.). В тройку лидеров также вошли Жамбылская (19,8 тыс.) и Алматинская области (17,2 тыс.).

265 рынков из общего числа принадлежали юридическим лицам, еще 323 рынка - индивидуальным предпринимателям. Из 588 рынков 9 относились к коммунальным, 323 - к крытым. В зависимости от реализуемых товаров 222 рынка были специализированными, а 366 - универсальными. По объему сделок 39 рынков относились к оптовым, 549 - к розничным.

Популярное

Все
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Члены правления МФСА встретились в правительстве Казахстана
Казахстанцы завоевали еще одну медаль на ЧА по велотреку
Школьница из Аягоза разработала эко-асфальт из пластиковых отходов
Королевство Эренделл открылось в парижском Диснейленде
Из Грузии в Казахстан вернули подозреваемого в организации финпирамиды
36 чиновников уволили из-за ставок в букмемерских конторах в области Ұлытау
Казахстан первым в СНГ достиг третьего уровня зрелости системы регулирования лекарств
Почти 500 студентов Кокшетау приняли участие в суде по делу о наркотиках
Откорректировать данные в трудовых договорах стало возможным на портале HR Enbek
Шестилетнего ребенка с редкой опухолью мозга прооперировали в Алматы
Подозреваемых в мошенничестве супругов задержали в Жамбылской области
Негативные высказывания о праздновании Наурыза: Генпрокуратура сделала заявление
О погоде в Казахстане на 31 марта - 2 апреля сообщили синоптики
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
Международный день без отходов отмечают в Казахстане
Глава ЮНИСЕФ отметил лидерство Казахстана в детском здравоохранении среди стран ЦА
В Австралии вводят бесплатный проезд в общественном транспорте
Самолеты станут чаще летать из Караганды в Шымкент
Теннисистка Жибек Куламбаева выиграла два титула в Индии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
В краю металлургов
«Референдум заложил основу новой архитектуры власти» – политолог
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
Что известно о казахстанском альпинисте, удостоенном высокой госнаграды
Глава государства обратился к казахстанцам
Какие лекарства чаще всего покупают казахстанцы
В Казахстане утвердили новые требования к приборам учета воды
Правительство утвердило Национальный проект по развитию угольной генерации в Казахстане
Наурыз отпраздновали на Times Square: в центре Нью-Йорка зазвучал казахский кюй
Токаев обсудил с послом ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке
Ситуация под контролем: в регионах усилили работу по предупреждению паводков
Свыше 5 тысяч домбристов из ВКО установили мировой рекорд
Свыше 170 стоматологий прекратили работу на фоне проверок в Казахстане
В Бестобе произошла трагедия на шахте: есть пострадавшие
Бектенов проверил ход строительства крупной газовой электростанции на юге Казахстана
Глава государства направил поздравление Президенту Греции
Казахстан и WADA договорились о развитии антидопинговой политики
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Слово о замечательном человеке
В Атырау начал работу особенный магазин

Читайте также

В Казахстане судебные исполнители взыскали более 557 млрд т…
Производство кумыса увеличилось в Казахстане
В Казахстане сохраняется положительное сальдо внешней мигра…
Сколько женщин в Казахстане

