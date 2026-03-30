По итогам 2025 года в стране зарегистрировано 588 рынков, что на 38 единиц меньше, чем в 2024 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Большинство из них расположено в городской местности (417 рынков против 171 в сельской).

Наибольшее количество рынков зарегистрировано в Туркестанской области - 103, в Алматинской области - 57 и Актюбинской области - 53. Наименьшее количество рынков - в области Ұлытау (6 единиц).

Количество торговых мест за год также сократилось и составило 147,6 тыс. (в 2024 году - 150,8 тыс.). В региональном разрезе больше всего торговых мест насчитывалось в Алматы (26,5 тыс.). В тройку лидеров также вошли Жамбылская (19,8 тыс.) и Алматинская области (17,2 тыс.).

265 рынков из общего числа принадлежали юридическим лицам, еще 323 рынка - индивидуальным предпринимателям. Из 588 рынков 9 относились к коммунальным, 323 - к крытым. В зависимости от реализуемых товаров 222 рынка были специализированными, а 366 - универсальными. По объему сделок 39 рынков относились к оптовым, 549 - к розничным.