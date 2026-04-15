Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О рейтинговой деятельности» с сопутствующими поправками, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, целью принятия законопроекта является регламентация правовых и институциональных основ рейтинговой деятельности в Республике Казахстан, формирование условий для развития локального рынка рейтинговых услуг, обеспечение защиты прав и законных интересов рейтингуемых лиц и пользователей кредитных рейтингов, а также прозрачности и независимости деятельности кредитных рейтинговых агентств.

Проект закона предусматривает правовые нормы, направленные на установление основных принципов регулирования рейтинговой деятельности - качество, добросовестность, предотвращение конфликтов интересов, прозрачность, конфиденциальность.

Также предлагается введение требований к организации и осуществлению рейтинговой деятельности - виды рейтингов, разработка методология, качество информации, размер и структура капитала рейтингового агенства.