Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О рейтинговой деятельности» с сопутствующими поправками, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отмечается в заключении к документу, целью принятия законопроекта является регламентация правовых и институциональных основ рейтинговой деятельности в Республике Казахстан, формирование условий для развития локального рынка рейтинговых услуг, обеспечение защиты прав и законных интересов рейтингуемых лиц и пользователей кредитных рейтингов, а также прозрачности и независимости деятельности кредитных рейтинговых агентств.
Проект закона предусматривает правовые нормы, направленные на установление основных принципов регулирования рейтинговой деятельности - качество, добросовестность, предотвращение конфликтов интересов, прозрачность, конфиденциальность.
Также предлагается введение требований к организации и осуществлению рейтинговой деятельности - виды рейтингов, разработка методология, качество информации, размер и структура капитала рейтингового агенства.
«Кроме того, предусмотрена регламентация процедур признания международных и иностранных кредитных рейтинговых агентств - порядок и критерии признания, определение порядка управления конфликтами интересов, а также установление государственного регулирования и надзора за рейтинговой деятельностью - компетенция уполномоченного органа, меры воздействия», - говорится в заключении.