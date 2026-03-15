Они отмечают позитивную атмосферу на избирательных участках и достаточно много представителей молодого поколения

По словам заместителя Генерального секретаря ШОС, главы миссии Олега Копылова, в ходе наблюдения за подготовкой и проведения республиканского референдума по новой Конституции, члены миссии отметили большую проделанную работу и высокую готовность: есть все возможности для избирателей, в том числе для граждан с ограниченными возможностями, сообщает Kazpravda.kz

«В целом, основываясь на предварительных наблюдениях, уже сейчас, наверное, можно констатировать результаты колоссальной работы казахстанской стороны по должной организации процесса. Организационно-техническая подготовка референдума была выстроена на высоком профессиональном уровне. Продолжают внедряться, как мы видим, технологические инновации, позволяющие в полной мере обеспечить права граждан на свободное волеизъявление. Обеспечено, насколько мы увидели, информирование широкой аудитории о содержании предлагаемых конституционных нововведений, которое сопровождалось активным общественным и экспертным обсуждением. Мы видим высокий уровень общественного интереса к предлагаемым конституционным преобразованиям. Мы отмечаем позитивную атмосферу на избирательных участках. Достаточно много представителей молодого поколения», - сказал спикер в ходе пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям в Астане.

По словам Олега Копылова, это свидетельствует о придаваемом гражданами особом значении текущему референдуму и высоком уровне доверия населения, прежде всего, к процессу волеизъявления.