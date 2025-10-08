С 1 января следующего года при отправке крупных сумм на карту нужно будет вводить ИИН отправителя и, возможно, будет внедрена биометрическая идентификация, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Эта мера призвана уменьшить количество анонимных операций, когда деньги через банкоматы могут отправлять на карты номинальных владельцев.

Делается это для того, чтобы скрыть личность отправителя и путь передвижения наличности. Указывать ИНН при пересылке средств придется, если сумма превысит полмиллиона тенге.

Как сообщил заместитель руководителя Агентства финансового контроля Кайрат Бижанов, с начала 2025 года через банкоматы в республике обналичили $24,2 млрд. Это на $2 млрд больше, чем за весь 2024 год.

АФМ также предлагает ввести подтверждение операции через мобильное приложение или SMS. Еще одна мера для безопасного перевода денег - банки со следующего года будут обязаны не менее 180 дней хранить записи с видеокамер терминалов. Все это, считают в АФМ, должно помочь правоохранительным органам выявлять участников подозрительных операций.



