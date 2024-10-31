В Казахстане строят вдвое больше торговых объектов, чем предприятий – аналитики

В стране с начала года открыли 415 новых торговых центров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За январь-сентябрь текущего года в Казахстане введено в эксплуатацию 175 промышленных предприятий. Из них объектов по переработке продуктов питания - 18, техническое обслуживание и ремонт автомобилей - 60, производство мебели, промышленного оборудования и продукции химической промышленности -25. Такие данные привел Telegram-канал «ПАРАГРАФ», передает Kazpravda.kz

Отмечается, что за это же время открыто 415 торговых объектов, что в 2,3 раза больше, чем промышленных предприятий. В их число вошли:

- 54 торговых дома общей площадью более 110,7 тыс. кв. м на общую сумму 48,2 млрд тг,

- 204 супер- и минимаркетов на 23,6 млрд тг,

- 7 больших ТРЦ, на которые инвесторы потратили 14,3 млрд тг.

На втором месте по количеству введённых в эксплуатацию объектов оказалась категория офисных зданий, на третьем — категория объектов для сельского хозяйства.

Количество различных государственных учреждений (школ, больниц, домов культуры и т. д.) составило всего 137 объектов.