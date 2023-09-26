Утверждены категории для прохождения стажировки по "Болашаку"

Список приоритетных специальностей по программе «Болашак» предусматривает на этот год 162 специальности для прохождения стажировки.

Фото: facebook.com/bolashak.gov.kz

Утверждены категории для прохождения стажировки по программе «Болашак», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК.

По данным ведомства, в 2023 году на стажировку специалистов сферы здравоохранения, культуры, спорта, туризма, агропромышленного комплекса, педагогов школ, колледжей, инженеров-техников, государственных служащих, работников средств массовой информации выделено 110 стипендий «Болашака». Документы принимает АО «Центр международных программ».

«В этом году усилены требования к претендентам для прохождения стажировок. Теперь для участия в конкурсе обязательно наличие сертификата о сдаче экзамена по иностранному языку. Это позволит качественно улучшить конкурсный отбор на присуждение стипендии «Болашак». Также претенденты на прохождение стажировки должны иметь общий стаж работы не менее трех лет, в том числе последние 12 месяцев работать по выбранной специальности. Кроме того, обязательно наличие приглашения от принимающей зарубежной организации, сертификата о сдаче экзамена по государственному языку на уровне не менее В1», – сообщила директор департамента международного сотрудничества МНВО РК Ляззат Адилова.

Отмечается, что список приоритетных специальностей по программе «Болашак» предусматривает на этот год 162 специальности для прохождения стажировки. В 2023 году в перечень включены такие актуальные специальности, как «Облачные сервисы», «Космические системы и инженерия», «Гидрогеология», «Прецизионная медицина», «Тестология» и другие.

Стипендиаты не предоставляют в залог недвижимость. Для обеспечения исполнения обязательств достаточно предоставить двух гарантов, которыми могут быть граждане РК до 50 лет, имеющие постоянный заработок последние 12 месяцев.

В этом году заявки принимаются через портал государственных услуг Egov.kz.