В Казахстане внедряется интегрированная система налогового администрирования

На пресс-конференции заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о ходе исполнений поручений Главы государства по реформированию налоговой сферы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на UKIMET

Фото: пресс-служба правительства

Вице-премьер отметил, что 18 июля 2025 года Глава государства подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий закон, вступающие в силу с 1 января следующего года.

По поручению Президента внедряется интегрированная система налогового администрирования, автоматизирующая процессы, госуслуги и электронное взаимодействие с налогоплательщиками. В промышленную эксплуатацию введена система Smart Data Finance для автоматизированного расчета налогов и формирования досье налогоплательщика.

Реализовано 64 интеграции с госорганами, данные применяются при расчете транспортного и имущественного налогов, камеральном контроле и всеобщем декларировании.

«Новый кодекс – это второй этап бюджетно-налоговой реформы, после принятия Бюджетного кодекса. Третий этап – масштабное финансирование реального сектора экономики. Оператором этой программы выступает холдинг «Байтерек», чья капитализация увеличена на 1 трлн тенге для доведения объема поддержки до 8 трлн тенге. Это, по расчетам, обеспечит дополнительно около 1,3% роста ВВП уже в 2025 году», — отметил Серик Жумангарин.

