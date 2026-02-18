В 2025 году внешняя миграция населения РК сохранила положительное сальдо на уровне плюс 16,2 тыс. человек. Плюсовая динамика сохраняется третий год подряд после исторического перелома в 2023-м, когда сальдо впервые за 11 лет стало положительным (плюс 9,3 тыс. человек). В 2025 году прибыло 23,8 тыс. человек, а выбыло 7,6 тыс. человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

На протяжении 2013–2022 годов в стране наблюдалось устойчивое отрицательное сальдо, достигшее максимума в 2019-м (минус 33 тыс. человек). Заметное улучшение началось в 2022-м (минус 6,9 тыс. человек), трансформировавшись в устойчивый миграционный прирост в 2023–2025 годах. Ключевым фактором стало не столько расширение притока, сколько резкое сокращение эмиграции.

Географически миграционный прирост концентрируется в экономически наиболее динамичных регионах. За январь–декабрь 2025 года лидером стала Алматинская область с сальдо в 5,5 тыс. человек. Существенный вклад обеспечили также Мангистауская область (плюс 3,4 тыс. человек), города Алматы (плюс 3,3 тыс. человек) и Астана (плюс 1,8 тыс. человек). Фактически именно эти четыре региона сформировали основу национального миграционного прироста.

В то же время отрицательное сальдо сохранилось в ряде северных и индустриальных регионов, включая Карагандинскую (минус 310 человек), Жамбылскую (минус 217 человек), Северо-Казахстанскую (минус 196 человек) и Восточно-Казахстанскую (минус 75 человек) области.

В разрезе стран ключевым источником прироста остаются государства СНГ, откуда за январь–декабрь 2025 года прибыло 19,4 тыс. человек, а выбыло туда на 14 тыс. человек меньше (5,5 тыс. человек). Абсолютным драйвером выступил Узбекистан, обеспечивший сальдо в плюс 11,7 тыс. человек: прибыло 11,8 тыс. человек, выбыло лишь 78 человек. Существенный вклад также внесли Таджикистан (плюс 622 человека), Туркменистан (плюс 878 человек), Кыргызстан (плюс 215 человек) и Азербайджан (плюс 394 человека). При этом с Россией баланс оказался практически нулевым: прибыло 4,7 тыс. человек, выбыло также 4,7 тыс. человек, а сальдо составило минус 46 человек.

Среди стран вне СНГ выделяется Китай с чистым притоком в плюс 2,6 тыс. человек: прибыло 2,6 тыс. человек, а выбыло лишь 7 человек. Положительное сальдо также было зафиксировано с Монголией (плюс 439 человек), Турцией (плюс 256 человек), Грузией (плюс 111 человек) и Южной Кореей (плюс 63 человека). Одновременно сохраняется эмиграция в развитые страны. Так, в Германию выбыло 1,2 тыс. человек, а прибыло оттуда 298 человек, в итоге сальдо миграции составило минус 854 человека. Чистый отток населения наблюдался также в США (минус 150 человек), Польшу (минус 230 человек) и Канаду (минус 73 человека).

В гендерном разрезе из 23,8 тыс. прибывших 14,1 тыс. составили мужчины. Чистый прирост мужского населения достиг плюс 10,8 тыс. человек, почти вдвое превысив прирост женского населения (плюс 5,4 тыс. человек). Это типичный профиль трудовой миграции, а не репатриации семейного типа.

Возрастной профиль подтверждает экономическую направленность потоков. Единственной группой с отрицательным сальдо за январь–декабрь 2025 года оказались дети в возрасте до 14 лет (минус 971 человек). Основной прирост был сосредоточен в группах трудоспособных возрастов: от 15 до 24 лет (плюс 4,4 тыс. человек), от 25 до 34 лет (плюс 5 тыс. человек), от 35 до 44 лет (плюс 3,7 тыс. человек) и от 45 до 54 лет (плюс 1,9 тыс. человек). Наиболее активной группой стали люди в возрасте от 25 до 34 лет, то есть ядро рынка труда.

В профессиональном разрезе среди населения в возрасте от 15 лет наибольшее положительное сальдо пришлось на представителей технических специальностей: плюс 1,4 тыс. человек. Педагогические специальности дали плюс 266 человек, медицинские — плюс 217 человек, экономические — плюс 198 человек, юридические — плюс 122 человека. По сельскохозяйственным направлениям было зафиксировано положительное сальдо, но лишь плюс 34 человека. Таким образом, приток формируется не только количественно, но и качественно, с уклоном в технический и прикладной сегмент. По прочим специальностям сальдо миграции за январь–декабрь 2025-го составило плюс 1,7 тыс. человек.

Итог прошлого года показывает структурную трансформацию внешней миграции Казахстана. После периода масштабного оттока страна перешла к устойчивому положительному сальдо, обеспеченному сокращением эмиграции и усилением притока из стран Центральной Азии и Китая. Миграция носит преимущественно трудовой, мужской и молодёжный характер, концентрируется в экономически развитых регионах и в целом усиливает человеческий капитал страны.