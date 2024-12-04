В Казахстане запрещен сбор денег на новогодние утренники

Министр просвещения РК высказался о проведении школьных торжеств в преддверии Нового года.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Гани Бейсембаев уверен, что учебные учреждения вполне могут организовать праздники без поборов с родителей, передает Kazpravda.kz, со ссылкой на телеканал КТК

«Можно без сборов любые праздники проводить. Тем более все мероприятия запланированы в рамках принятой программы «Біртұтас тәрбие». И любые мероприятия должны быть направлены на воспитание нашего молодого поколения, а не просто веселье», - сказал министр.

При этом сбор денег в школах, напомнил Гани Бейсембаев, запрещен приказом Министерства просвещения.