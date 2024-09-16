Правила охоты намерены изменить в Казахстане

Экология
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Венера Баталова
корреспондент

Также планируется внести поправки в сроки проведения охоты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство экологии и природных ресурсов РК подготовило проект поправок в правила охоты, передает Kazpravda.kz     

Проект содержит уточняющую поправку, в соответствии с которой охота запрещается в любительских (спортивных) целях с применением авиа-, авто-, мототранспортных средств, снегоходной техники, маломерных судов с включенным двигателем, приборов ночного видения (включая инфракрасные, электронно-оптические и тепловизионные прицелы и насадки), лазерных целеуказателей, осветительных и звуковых приборов.

В обосновании указано, что в РК возрос импорт и продажа тепловизионных прицелов и тепловизионных насадок для оптических прицелов, которые являются одним из типов оптических систем ночного видения. В частности, подобная продукция массово завозится из Китая и становится доступной по цене для потребителя. Ранее такие приборы могли применять только спецслужбы.

В свою очередь, тепловизионные прицелы и насадки представляют серьезную угрозу для животного мира, так как работают в полной темноте, и если ночной прицел дает небольшой отблеск излучения, который зверь может заметить, то тепловизионное оборудование обнаружить невозможно. Таким образом отраслевое законодательство нуждается в актуализации путем введения запрета на использование тепловизионных прицелов и тепловизионных насадок на охоте.

Кроме того, планируется внести поправки в сроки проведения охоты. В частности, в настоящее время не определены сроки охоты на волка.

Согласно биологическому обоснованию к проекту лимита на изъятие видов животных, являющихся объектом охоты, на период с 15 февраля 2024 года по 15 февраля 2025 года включительно рекомендовано установить срок охоты на волка с 1 ноября по 1 марта. Как и у других видов пушных зверей, мех волка в этот период наиболее пригоден для изготовления меховых изделий или трофея.

Помимо этого, планируется скорректировать сроки охоты на тетерева – с первой субботы сентября по 15 декабря (охота с собаками охотничьих пород и ловчими птицами - с 15 августа) (весенняя охота на самцов разрешается не более 15 календарных дней в период с 1 марта по 15 мая).

В документе уточняется, что действующие сроки охоты на тетерева исключают возможность охоты "по выводкам", так как в конце сентября тетерев начинает сбиваться в стаи. В результате этого нет возможности охотиться с легавыми собаками и методом прочесывания колочных лесков группой охотников.

Охотников, содержащих легавых собак в Казахстане, тем более использующих их на охоте на боровую дичь, очень мало. Этот вид охоты не нанесет урон поголовью боровой дичи. Также охота на тетерева с собакой очень привлекательна для иностранных охотников. Таким образом, новый срок охоты будет способствовать развитию въездного туризма.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 27 сентября 2024 года.

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