В Казахстане завершается уборочная кампания: намолочено 26,5 млн тонн зерна

Сельское хозяйство , Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Урожайность превысила прошлогодний уровень, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: пресс-служба правительства

Общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 23,3 млн га, из них 16,7 млн га - зерновые и зернобобовые культуры. Намолочено 26,5 млн тонн зерна. Средняя урожайность составила 16 центнеров с гектара, что выше прошлогодних показателей.

Среди основных зерносеющих регионов высокие результаты отмечаются в Северо-Казахстанской области — 18,6 ц/га. В южных регионах высокие показатели по урожайности наблюдаются в Кызылординской, Туркестанской областях и области Жетісу.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства отметил, что благоприятные погодные условия осени позволили провести уборочную кампанию практически без существенных потерь, несмотря на осадки.

«Высокая урожайность достигнута благодаря благоприятным погодным условиям и, безусловно, в результате правильного применения агротехнологий, а именно за счет использования качественных семян, внесения минеральных удобрений и эффективной защиты растений», — сказал министр.

Уборка колосовых зерновых завершена, продолжается уборка кукурузы на зерно.

#казахстан #Правительство #уборка

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