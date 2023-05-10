В "КазМунайГазе" прокомментировали информацию о спекуляциях с нефтью

Как отметили в компании, предельная стоимость реализации нефтепродуктов устанавливается государством и является убыточной для КМГ.

Фото пресс-службы АО "НК "КазМунайГаз"

В АО "НК "Казмунайгаз" прокомментировали информацию о спекулятивных операциях по реализации нефти с месторождений КМГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"Ввиду широкого распространения в сети Интернет недостоверной информации касательно ценообразования на нефть добываемой компанией "Озенмунайгаз", в адрес АО "НК "Казмунайгаз" поступают многочисленные запросы разъяснить ситуацию. В этой связи сообщаем, что единым покупателем всех экспортных поставок нефтедобывающих организаций КМГ, включая АО "Озенмунайгаз", является системный трейдер группы компаний КМГ, а не сторонний частный посредник", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в КМГ, все экспортные объемы ОМГ приобретаются по цене мировых котировок на нефть.

Закуп объемов ОМГ, предназначенных для нужд внутреннего рынка, КМГ также осуществляет без участия каких-либо посредников, заверили в компании.

"При этом, для обеспечения населения страны топливом по доступной цене, предельная стоимость реализации нефтепродуктов устанавливается государством и является убыточной для АО "НК "КазМунайГаз". С целью снижения убытков, нефть, передаваемая на переработку, закупается у месторождений по ценам, ниже экспортных, и напрямую поставляется на нефтеперерабатывающие заводы. Таким образом, информация о спекулятивных операциях по реализации нефти с месторождений АО "НК "КазМунайГаз" на внутренний рынок по сниженной цене и ее последующей перепродаже на экспорт третьими лицами, не соответствует действительности", - разъяснили в КазМунайГазе.