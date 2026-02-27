В КИСИ обсудили ключевые новеллы проекта новой Конституции

Конституционная реформа
170

Встреча прошла в формате сессии вопросов и ответов

В Казахстанском институте стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики Казахстан состоялась диалоговая площадка с участием членов Конституционной комиссии и молодых экспертов на тему «Основные положения конституционной реформы: преемственность поколений», сообщает Kazpravda.kz

В качестве спикеров выступили директор КИСИ при Президенте РК Жандос Шаймарданов, депутат Мажилиса Юлия Кучинская, проректор по обеспечению качества и внутреннему контролю ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва Индира Рыстина, политолог Талгат Калиев, а также президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Карлыгаш Джаманкулова.

В мероприятии приняли участие выпускники Программы КИСИ по поддержке молодых экспертов, сотрудники Академии государственного управления при Президенте РК, участники Школы аналитики при Сенате, а также представители ведущих исследовательских центров страны.

Встреча прошла в формате сессии вопросов и ответов. В центре обсуждения – экологическая повестка, защита жилищных прав граждан, соотношение национального и международного права, переходный период реализации Конституции, а также новые политические институты: Қазақстан Халық Кеңес, Курултай и Вице-президента.

Отвечая на вопрос молодых экспертов о закреплении экологической безопасности в проекте новой Конституции, директор КИСИ Жандос Шаймарданов подчеркнул, что документ устанавливает комплексную ответственность как граждан, так и государства. Он обратил внимание на нормы, предусматривающие обязанность бережного отношения к природе, стратегическую цель государства по охране окружающей среды, а также ответственность должностных лиц за сокрытие информации, угрожающей жизни и здоровью людей.

«В проекте новой Конституции есть нормы, которые накладывают прямую ответственность за это и на граждан нашей страны, и на государственные органы, и в том числе на бизнес», – пояснил директор КИСИ.

Политолог Талгат Калиев дополнил, что экологические положения необходимо рассматривать через ценностную рамку Преамбулы – как выражение ответственности нынешнего поколения перед будущими.

«Если недра и ресурсы принадлежат народу, то народ обязан относиться к ним как к своей собственности – осторожно и бережно», – подчеркнул политолог.

Проректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва Индира Рыстина уточнила, что закрепление экологических ориентиров на конституционном уровне формирует устойчивую основу для развития отраслевого законодательства.

«Любая норма, закрепленная в Конституции, в дальнейшем реализуется через конкретные правовые механизмы», – пояснила она.

Участники диалоговой площадки также подняли вопрос защиты жилищных прав в проекте новой Конституции. Депутат Мажилиса Юлия Кучинская подчеркнула значимость судебного механизма при рассмотрении дел о выселении, особенно если речь идет о семьях с детьми.

«Важно, чтобы суд рассматривал не только вопрос лишения жилья, но и дальнейшую судьбу семьи», – высказала мнение депутат.

Жандос Шаймарданов пояснил, что предлагаемые положения направлены на выстраивание сбалансированной модели, сочетающей защиту арендаторов и соблюдение прав собственников.

«Граждане Республики Казахстан имеют право частной собственности на любое законно приобретенное имущество. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Это и есть баланс, который формируется в обновленном общественном договоре», – подчеркнул директор КИСИ.

Индира Рыстина добавила, что логика проекта Конституции опирается на принципы «закона и порядка», а ключевым инструментом предотвращения споров остается корректное оформление договорных отношений.

Отвечая на вопрос молодых участников площадки о механизмах правоприменения в переходный период – то есть с момента принятия новой Конституции на референдуме до ее вступления в силу, Юлия Кучинская разъяснила, что в случае противоречия нормы закона Конституции применяться будет именно Конституция.

«Генеральная дата – 1 июля. До этого времени действуют нормативные документы, принятые в рамках действующей Конституции», – пояснила также Карлыгаш Джаманкулова.

Индира Рыстина подчеркнула, что многие положения проекта – к примеру, о браке и семье – фактически уже присутствуют в законодательстве и поднимаются на конституционный уровень, что минимизирует риски правовых коллизий.

Жандос Шаймарданов отметил, что речь идет не об отказе от международных обязательств, а об уточнении механизма их имплементации.

«Мы обсуждали этот вопрос и с международными экспертами. Прежде чем международная норма начинает действовать, она должна быть адаптирована в национальном законодательстве. Мы не отказываемся от обязательств, но меняем практику их применения», – пояснил он.

Талгат Калиев подчеркнул, что приоритет национального правового поля в современных условиях является инструментом защиты суверенитета и не снижает инвестиционную привлекательность страны.

Карлыгаш Джаманкулова добавила, что абсолютные модели верховенства международного права встречаются редко, а для инвесторов в Казахстане уже действуют специальные правовые режимы.

«У нас функционирует МФЦА, где инвесторы имеют доступ к специальному налоговому режиму. Возможности для бизнеса сохраняются», – уточнила она.

Отдельный блок обсуждения касался новых политических институтов. Так, комментируя введение должности Вице-президента, Жандос Шаймарданов подчеркнул, что речь идет о дополнительном механизме обеспечения устойчивости системы управления, а не о конкурирующем политическом институте. По его словам, данный институт действует в рамках полномочий, определяемых Президентом, и направлен на повышение институциональной стабильности.

В завершение участники отметили, что значительная часть положений проекта уже интегрирована в действующую правовую систему и получает конституционное закрепление, что обеспечивает преемственность и снижает правовые риски. Диалоговая площадка стала пространством содержательного межпоколенческого обмена мнениями и профессиональной дискуссии по ключевым направлениям конституционной модернизации.

 

#КИСИ #реформа #конституция

