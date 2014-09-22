В мире В Китае более 250 тыс. человек эвакуированы в связи с приближением тайфуна "Фэнхуан"

Об этом сообщило государственное метеорологическое управление страны.



По данным агентства "Синьхуа", более 250 тыс. жителей Чжэцзяна эвакуированы в безопасные места. Из-за тайфуна отменены авиарейсы в нескольких аэропортах провинции, нарушена нормальная работа местного общественного транспорта. Китайские метеорологи зарегистрировали первые удары 16-го в этом сезоне тайфуна в 19.35 по местному времени (15.35 мск). По данным метеослужбы, порывы ветра достигали 28 м/с.



Тайфун принес на восток страны проливные дожди. В уезде Сяншань, в частности, выпало более 160 мм осадков. Тайфун продолжает двигаться в северо-восточном направлении.