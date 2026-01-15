В Китае БПЛА впервые выполнил дальний рейс над высокогорьем

Китай,Авиация
67
Айман Аманжолова
корреспондент

В ходе полета беспилотник доставил сельскохозяйственную продукцию из Сицзана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: Синьхуа

Крупный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа FP-985 Taurus 14 января выполнил логистический полет над плато, пролетев из города Ньингчи в Сицзанском автономном районе на юго-западе Китая в Мяньян провинции Сычуань. Протяженность маршрута в одну сторону превысила 1 100 километров.

В ходе полета беспилотник доставил сельскохозяйственную продукцию из Сицзана. Этот рейс стал первым подтвержденным испытанием логистического маршрута с использованием крупного БПЛА в высокогорных районах Китая.

Сообщается, что Taurus обладает максимальной взлетной массой 5,7 тонны, эффективной грузоподъемностью свыше двух тонн и перегонной дальностью более 2 000 километров.

Аппарат предназначен для формирования логистических маршрутов между Сычуанью и Сицзаном, что позволит нарастить вывоз местной аграрной продукции и упростить доставку различных грузов в труднодоступные районы плато.

FP-985 Taurus также спроектирован для работы в экстремальных условиях — на больших высотах, в холодном климате и в среде с повышенным содержанием соли, характерной для островных территорий. Благодаря системам противообледенения и высокой устойчивости к сильному ветру БПЛА способен выполнять всепогодные и продолжительные операции.

Ранее стало известно, что Китай лидирует на рынке розничной онлайн-торговли 13 лет подряд. 

#Китай #рейс #впервые #БПЛА

Популярное

Все
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
«Кайсар» метит в призеры?
В Кызылорде открыли Центр инклюзивного спорта
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Нелегальные постройки – под снос
Прилетел привет… из Сахары
Фронтовику-связисту исполнилось 100 лет
Семья как зеркало мира
Реанимобили прибыли в районы
Между светом и памятью
Безопасность на дорогах – приоритет государства
Экономика, меняющая повседневность
Учиться беречь будущее
Каратальский район: развивая человеческий капитал
Наука, открытая для диалога
Субсидии, компенсации, образование, трудоустройство
Коллективная безопасность в Азии
От генплана до последнего кирпича без «издержек роста»
Сердце бьется под цокот копыт
Горячая дискуссия о ледяном острове
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сингапурская компания построит промышленный парк в Павлодарской области
Выплаты из ЕНПФ и ЕПВ не будут облагаться ИПН
Тройной подарок
Политический манифест, отражающий курс на предстоящие годы
Шепот забытого аула: степная готика захватила кинопрокат
Казахстанским медикам повысят зарплаты и усилят защиту в 2026 году
США выходят из 66 международных организаций
Атырау разделят на два района
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки

Читайте также

Китай лидирует на рынке розничной онлайн-торговли 13 лет по…
Вашингтон разрешил поставки в Китай ИИ-чипов
Более 8 тысяч грузовых поездов в Европу прошло через Алашан…
Крупнейший аэропорт Африки построят в Эфиопии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]