В Китае создан Центр издания произведений авторов из Центральной Азии

Культура,Литература,Китай
9
Айман Аманжолова
корреспондент

В городе Нанкин, административном центре провинции Цзянсу /Восточный Китай/, был создан Центр издания произведений авторов из ЦА. В церемонии, посвященной этому мероприятию, приняли участие около 100 представителей издательской индустрии, ученых и учащихся из Китая, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и других стран, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новый центр призван развивать дух "Китай-Центральная Азия" и способствовать расширению прагматического сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии в области культуры и издательства посредством перевода произведений. В то же время он ставит перед собой цель объединять ресурсы университетов, культурных учреждений и предприятий для активизации региональных обменов и сотрудничества.

Секретарь парткома Нанкинской издательской и медиа-группы Сян Сяонин сказал, что издательское дело, как важный носитель культурной коммуникации, несет важную миссию по содействию взаимопониманию между разными странами и различными этническими группами.

«Мы готовы предоставить читателям в Центральной Азии и других регионах мира больше выдающихся произведений китайской литературы, в то же время также будем активно знакомить китайских читателей с шедеврами из стран Центральной Азии, которые отражают облик эпохи и способствуют наследованию национальной мудрости», - отметил он. 

#культура #Китай #литература #ЦА

