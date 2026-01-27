В КНР подали в суд на чат-бота из-за приведенных им ложных сведений

Истец по фамилии Лян использовал чат-бот, чтобы получить информацию о поступлении в один из университетов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пользователь чат-бота в Китае подал в суд на ИИ-ассистента, который поспорил на 100 тыс. юаней ($14 тыс.), что сгенерированная им ошибочная информация является верной, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

 Как сообщила газета "Чжунго циннянь бао", это дело стало первым в стране случаем правового разбирательства, связанного с сбоями в работе генеративного искусственного интеллекта. Какой именно чат-бот выступил в суде ответчиком, не уточняется.

Истец по фамилии Лян использовал чат-бот, чтобы получить информацию о поступлении в один из университетов. ИИ-ассистент предоставил неточные данные о главном кампусе вуза. После этого пользователь указал на ошибку в диалоге с ИИ. Однако программа настаивала на своем и даже предложила выплатить 100 тыс. юаней через суд, если сгенерированный контент окажется неверным.

Абитуриент обратился в Ханчжоуский интернет-суд с заявлением о том, что сгенерированная ИИ ошибочная информация ввела его в заблуждение при принятии решения о поступлении в вуз. Согласно его мнению, его права были нарушены, а соответствующая ответственность должна лежать на разработчике чат-бота.

Пользователь намеревался взыскать с компании 9 999 юаней (около $1,4 тыс.) Однако суд не удовлетворил иск, решив, что абитуриент не понес фактических убытков, а ошибка ИИ и пустые обещания не являются правомерным намерением. Генеративный ИИ предоставляет услуги по генерации контента, а не конкретные продукты, пояснили в суде.

