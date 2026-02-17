Коалиция объявляет о своем намерении участвовать во всенародном референдуме по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан в качестве независимых наблюдателей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конституция – это фундаментальный документ, определяющий то, как будет устроена власть, какие гарантии получит человек и на каких принципах будет развиваться наша страна. Решения такого уровня должны приниматься в условиях полной прозрачности и справедливости процедуры голосования.

Мы выходим на этот референдум с четкой задачей - обеспечить общественный контроль на каждом этапе голосования. Наша работа будет выстроена системно и по всей стране. Наши наблюдатели будут работать с момента открытия участков до подведения итогов. Внимательно, профессионально, последовательно.

Доверие не возникает из заявлений, оно формируется через действия, соблюдение правил, точность и открытость. Именно поэтому независимое наблюдение имеет особое значение, делая процесс открытым, понятным и предсказуемым.

«ДАУЫС» - это люди, которые берут на себя ответственность быть свидетелями этого исторического решения. Важно, чтобы каждый казахстанец был уверен, что его голос учтен. Ради этого мы работаем.