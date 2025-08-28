В Кокшетау 100 семей получили новые квартиры по программе реновации

Общество
48

В преддверии 30-летия Конституции в Кокшетау вручили ключи от новых квартир семьям, переселённым из ветхого жилья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата

Фото: акимат Акмолинской области

Долгожданные комфортабельные квартиры порядка 100 кокшетауских семей получили в новом ЖК «Жаңа Шаңырақ», а также в новом жилом комплексе по улице Вернадского, в котором государство выкупило квартиры для участников программы реновации.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов поздравил с новосельем жителей. 

«Все это результат большой, совместной работы. Наша область одна из первых в стране начала реализацию программы реновации. Проект удовлетворяет одну из ключевых потребностей человека – в комфортной инфраструктуре. Ветхий жилой фонд уходит в прошлое, а на его  месте рождаются обновленные и современные кварталы. Сегодня порядка ста семей Кокшетау получают ключи от долгожданного жилья. Это начало новой жизни для каждой из семей», - отметил аким области.   

Отметим, что проекты реновации жилищного фонда в регионе реализуются без привлечения бюджетных средств. Это результат эффективного партнёрства государства и бизнеса. Акимат области совместно с СПК «KOKSHE» и строительными компаниями нашёл решение, которое сегодня изучают и другие регионы Казахстана.

Кроме того, положительный опыт области по обеспечению социально уязвимых слоев населения качественным жильем, в том числе по программе реновации отмечен Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Сейчас программа реновации успешно внедрена не только в областном центре, но и в Щучинске, Макинске, а также в поселках Аршалы и Зеренда.

«Когда нам весной предложили, что мы переедем в новый дом, мы сразу согласились, и вот буквально через полгода у нас новая светлая и уютная квартира. Спасибо государству и всем кто был задействован. Сегодня исполнилась наша мечта!» - поделилась радостью Евдокия Дельфман, получившая новую квартиру.

Новый жилой комплекс «Жаңа Шаңырақ» возведен в квадрате улиц Уалиханова-Быковского-Саина-Тлендиева, где в ноябре 2024 года снесли первые шесть ветхих домов. Новый дом по улице Вернадского построен вместо ветхих домов, которые были снесены в апреле 2024 года. Инвесторами выступили местные строительные компании. Дома построены по современным стандартам: оснащены всеми инженерными коммуникациями, двор благоустроен, оборудованы детские площадки, футбольное поле. А вместе старых домов барачного типа возле ЖК появится сквер, где местные жители смогут гулять и отдыхать.

Для участников программы это не просто переселение – это начало нового этапа в их жизни. Многие семьи, проживавшие годами в старых и аварийных домах, впервые получили возможность жить в условиях, соответствующих современным требованиям комфорта и безопасности.

#жилье #Кокшетау #реновация

