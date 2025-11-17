Сергей Цупкин, житель города Кокшетау, находясь на берегу реки Кылшакты случайно стал свидетелем того, как трое детей, гуляя по льду, провалились в воду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Скриншот видео МЧС

Не раздумывая ни секунды, Сергей бросился к ним на помощь. Благодаря его действиям, всех троих удалось вытащить на берег и доставить в ближайшее теплое место. На сегодня жизни троих маленьких горожан ничего не угрожает, благодаря спасителю они вовремя получили медицинскую помощь.

"Сергея удалось найти благодаря соцсетям. Наш герой до последнего старался оставаться инкогнито, однако все же удалось пригласить его в департамент по ЧС Акмолинской области, где ему торжественно вручили благодарственное письмо и ценные подарки", - говорится в сообщении.

Начальник ДЧС Акмолинской области Бакытжан Алашов от лица департамента поблагодарил его за спасение трех жизней, отметив, что не каждый решился бы на это. Сергей Цупкин также будет представлен к государственной награде, которую ему вручат позже.