В этой школе оборудованы более 60 учебных кабинетов, а также кабинет робототехники, спортивный и конференц-зал. Учебное заведение оснащено системой видеонаблюдения, интегрированной с Центром оперативного управления полиции. Школьная территория разделена на три зоны – учебную, спортивную с детской площадкой и хозяйственную.

Новую школу в рамках рабочей поездки посетили аким области Марат Ахметжанов, министр просвещения Жулдыз Сулейменова и генеральный директор АО «Казцинк» Жанат Жанботин.

По словам главы региона, реа­лизация проекта – результат исполнения поручения Главы государства по обеспечению качественного образования.

– Это яркий пример социальной ответственнос­ти бизнеса. Благодаря сотрудничеству государства и компании «Казцинк» удалось решить давнюю проблему, – сказал аким области.

В старой одноэтажной школе было всего 10 кабинетов, отсутст­вовали столовая, актовый зал. Учащиеся вынужденно обучались в три смены. Поэтому в 2023 году между акиматом области и АО «Казцинк» был подписан меморандум о строительстве новой школы. Проект реализован с опережением срока.

Поздравила педколлектив с радостным событием и министр просвещения Жулдыз ­Сулейменова.

– Сегодня в Казахстане функ­ционируют более 500 инновационных школ, и эта не уступает им по уровню оснащения. С 2019 года в стране построено 1 300 школ, где обучаются около миллиона учеников. Государство уделяет приоритетное внимание развитию образования, – отметила министр.

В этот же день аким области и глава образовательного ведомства посетили новый лицей «Білім-инновация», специализирующийся на естественно-математическом направлении. Его воспитанники демонстрируют успехи на международном уровне.

А позже они проехали в детский сад «Аяла», который по праву можно назвать образцом инклюзивного образования. Для малышей с особыми образовательными потребностями разработаны индивидуальные программы, а в игровых залах все адаптировано под их нужды. Аким области сообщил хорошую новость: в ближайшее время этот детский сад получит автомобиль – инватакси.

Гости проехали также в новый технический лицей города Кокшетау, открытый в этом году в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Более 1 500 учеников занимаются здесь в одну смену, а во второй половине дня посещают секции и кружки. Современное здание оснащено системой умного видео­наблюдения: в нем установлено 170 интеллектуальных камер, способных не только фиксировать происходящее, но и распознавать эмоции учеников и педагогов.

Особым и трогательным момен­том стало вручение акимом области ключей от новых квартир шестерым педагогам. Жилье предоставлено в рамках программы «Реновация».

Глава региона Марат Ахметжанов и заместитель министра внутренних дел – главнокомандую­щий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков посетили и воинскую часть 5510 Регионального командования «Орталық» Национальной гвардии МВД РК. Здесь в тор­жественной обстановке была открыта реконструированная и оснащенная казарма. Она рассчитана на размещение одного батальона. В ее просторном спортзале теперь имеются современные тренажеры и необходимый спорт­инвентарь, а в учебных классах установлены интерактивные панели. Также в казарме есть комната боевой славы, зона психологической разгрузки, установлены LED-экраны. Продуманная организация пространства создает все условия для комфортного проживания и службы гвардейцев.