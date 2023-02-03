В Кокшетау при областном Дворце общественного согласия в середине января открылся клуб по развитию государственного языка «Мәміле»
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Раушан Утеулина
Основная цель нового объединения – развитие речевых навыков, разговорной речи, повышение в целом языкового уровня. Инициатором открытия клуба для желающих подтянуть разговорный казахский стала член Акмолинской областной ассамблеи, активистка центра по пропаганде и развитию государственного языка при КГУ «Қоғамдық келісім», студентка третьего курса факультета казахской филологии КУ им. Ш. Уалиханова Милана Тарасова.