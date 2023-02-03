В Кокшетау при областном Дворце общественного согласия в середине января открылся клуб по развитию государственного языка «Мәміле»

Презентуя собравшимся свою программу обучения, Милана подчеркнула, что ее методика направлена прежде всего на развитие разговорной речи, слушатели, изучая казахский язык в клубе, будут знакомиться с обычаями, традициями казахского народа. Каждый урок, либо цикл уроков – это работа по определенной тематике, знакомство с новыми словами и выражениями, а также выполнение проверочных и контрольных заданий.

Занятия в клубе развития государственного языка «Мәміле» будут проходить каждую субботу в Доме дружбы. Как считает Милана Тарасова, слушателем курса может стать любой желающий, независимо от возраста.

– Если человек хочет повысить свой уровень владения государственным языком – добро пожаловать в наш клуб «Мәміле. Единственное маленькое условие – нужны хотя бы базовые знания грамматики языка, – говорит Милана.

Думается, у этой красивой, целе­устремленной девушки, которая при всей занятости каждый субботний день решила посвящать обучению горожан государственному языку по своей методике, все задуманное получится. Ее инициатива, позиция, личное обаяние, безусловно, принесут скорый и положительный результат. А хорошим стимулом для овладения языком ее учениками, среди которых, кстати, немало, казахов, будет тот факт, что учит их русская девушка. Тем, кого все еще одолевают сомнения, Милана советует: какой бы масштабной и сложной ни казалась задача по освоению нового языка, поймите, что на самом деле нужен лишь определенный объем знаний.

– То есть, зная какое-то количество слов и несколько основных правил грамматики, вы получите необходимый минимум для комфортного разговора. Конечно, после практики применения полученных знаний. А практиковаться как раз и будем на занятиях в нашем клубе. Поверьте, вас будет мотивировать и наблюдение за собственным прогрессом в изучении языка, – улыбается Милана.

К слову, у Миланы Тарасовой есть хороший опыт преподавания государственного языка. С первого курса занималась репетиторством, приходя к ученикам на дом, позже подрабатывала переводчиком, вела регистрации бракосочетания в РАГСе. Четвертый год ведет языковой онлайн-курс Erekshe soule по изучению разговорного казахского по своей собственной методике. Кстати, эту методику она нарабатывала в процессе работы с учениками, понимая, что в изучении любого языка предпочтение нужно отдавать продуктивному общению, продолжать разговаривать независимо от того, какой результат достигнут, преодолевая внутренний барьер. Моя собеседница считает, что ученикам важно проникнуться духом сотрудничества. Язык детьми постарше, взрослыми усваивается легче и лучше в творческой форме, а малышами – на занятиях в виде игры. Она приводит в пример эпизод из замечательного произведения Марка Твена, когда ушлый Том Сойер заставил мальчишек азартно состязаться в покраске забора, пре­вратив это дело в увлекательную игру. А что было бы в обычной ситуации? Скука и нежелание что-либо делать, резюмирует девушка.

Сама Милана, кажется, на казахском говорит лучше, чем на родном русском. Во всяком случае, в ее речи проскальзывает заметный акцент. Оно и понятно – девочка, выросшая в ауле Уялы Зерендинского района, говорит на казахском языке с пяти лет, окончила казахскую школу, сегодня она студентка, изучающая казахскую филологию.

– Да, мне все говорят, что на русском с акцентом разговариваю. Это потому, что говорю и думаю на казахском, учусь и работаю на казахском, все друзья мои – казахи, – делится девушка.

Неудивительно, что Милана планирует по окончании университета расширить свой курс до размеров образовательного центра. Мечтает, что помимо казахского желающие смогут в нем и английский осваивать. Думается, у такого педагога, который подходит к делу творчески, выстраивает индивидуальный подход к каж­дому ученику, отбоя от слушателей не будет. Впрочем, нет недостатка в них и сегодня. Единственное, приходится четко распределять время, ведь львиную его долю забирает учеба в университете. И эта часть жизни для девушки сегодня важнее.