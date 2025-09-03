В Кокшетау запустили водоочистные сооружения

Хорошая новость
8
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Поистине важное и долгожданное событие состоялось в областном центре: в честь 30-летия Конституции Казахстана официально запущены в эксплуатацию новые ВОС. Жители города ждали этого знакового часа более 14 лет. Теперь с вводом современного комплекса кокшетаус­цы обеспечены качественной питьевой водой.

фото пресс-службы облакимата

В церемонии запуска принял участие аким области Марат Ахметжанов. По его словам, строительство водоочистных сооружений стало важной вехой в реализации поручений Главы государства и знаковым шагом на пути к улучшению качества жизни населения.

– Чистая вода – залог здоровья, и прямая обязанность местной исполнительной власти обеспечить население питьевой водой высокого качества. Реконструкции ВОС предшествовал важный подготовительный этап: изучались различные технологии и зарубежный опыт. Модель ВОС в Кокшетау построена с учетом свойств воды и климатических особенностей нашего региона. Новый комплекс обеспечит надеж­ное водоснабжение города, – сказал глава региона.

ВОС построены в рекордно короткие сроки. Главное технологическое достижение – пятиступенчатая система очистки воды с применением новейших методов коагуляции и фильтрации. Также модернизирован процесс фильтрации: вода дополнительно пропускается еще через песок и уголь-антрацит, что обеспечивает удаление запаха и насыщение ее кислородом.

Стоимость проекта 6,3 млрд тенге. Производительность ВОС достигает 30 тыс. м³ в сутки, что с большим запасом перекрывает текущие потребности города в 20 тыс. м³, то есть создан резерв с перспективой роста города. При этом удастся сэкономить до 1 млрд тенге ежегодно за счет того, что не придется закупать воду из Сергеевского водохранилища.

#Кокшетау #водоочистные сооружения #ВОС

