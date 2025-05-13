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По информации пресс-службы акимата Конаева, ревизионные мероприятия осуществляются в рамках законов РК «О местном государственном управлении и самоуправлении» и «О жилищных отношениях».

По предварительным итогам аудита установлено 5 квартир, не имеющих владельцев. Эти жилые объекты поставлены на учет в местный ЦОН как бесхозное имущество. По другим квартирам, право собственности на которые также не подтверждено, направлены соответствующие запросы в регистрирующие госорганы.

Кроме того, выявлен факт незаконного проживания гражданина в жилом помещении, предназначенном для представителей социально уязвимых слоев населения. Нарушителю выдано уведомление о необходимости добровольного освобождения квартиры. В случае отказа вопрос будет решаться в судебном порядке.

Также подано исковое заявление в суд о признании недействительным договора приватизации одной из квартир, находящейся в коммунальной собственности.

Работы по инвентаризации и контролю использования коммунального жилья будут продолжены, добавили в городском акимате.