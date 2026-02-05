Сегодня в Астане состоялся круглый стол на тему «Конституционная реформа: новые возможности для молодежи», организованный ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана». Мероприятие объединило представителей молодежных организаций, юристов, общественных деятелей и экспертов, передает Kazpravda.kz

Фото: ОЮЛ Конгресс молодежи Казахстана

В центре обсуждения — ключевые положения конституционной реформы, ее влияние на расширение прав и возможностей молодежи, развитие гражданской активности, а также вовлечение молодых людей в процессы принятия решений.

Открывая мероприятие, исполнительный директор ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» Бакдаулет Жандилдаев отметил, что сегодня Казахстан переживает важный исторический этап. В стране реализуется конституционная реформа, а обновленный текст Конституции вынесен на широкое общественное обсуждение. Было подчеркнуто, что новая редакция Основного закона усиливает принципы социального государства, обеспечивая равные возможности для всех граждан, в том числе для молодежи, в сферах образования, труда и самореализации.

В круглом столе выступили член Комиссии по конституционной реформе, председатель Общественного совета города Астаны, член Национального курултая РК Зулфухар Гаипов, руководитель Республиканского штаба трудовых отрядов «Жасыл Ел», Нурасыл Бекматов, руководитель отдела МРЦ «Астана Жастары» Арайлым Сапарали, политехнолог, руководитель ОЮЛ «Ассоциация по связям бизнеса, общества и государства» Аяжан Утеуова.

Зулфухар Гаипов подробно остановился на ходе подготовки проекта новой Конституции. По его словам, этот документ разработан в результате всестороннего анализа предложений от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, открытого общественного обсуждения и тщательной проработки новых норм и правил.

«В последние годы в стране проводятся масштабные реформы, направленные на модернизацию политической системы в целях реализации идеи «Әділетті Қазақстан». Главное ядро этих изменений – обеспечение прямого и содержательного участия населения в деле государственного управления», - сказал он.

В ходе своего выступления Нурасыл Бекматов акцентировал внимание на том, что конституционные изменения направлены не только на совершенствование правовой системы, но и на формирование гражданской ответственности. Он подчеркнул важность развития экологической культуры среди молодежи и отметил значимость общенациональной инициативы «Таза Қазақстан».

«Экологическая культура формируется не только через законодательство, но прежде всего через сознание и воспитание. Молодежь, участвуя в таких инициативах, как „Таза Қазақстан“, может внести реальный вклад в защиту окружающей среды и бережное отношение к родной земле», — отметил спикер.

Отдельное внимание в рамках круглого стола было уделено идеологическим основам проекта новой Конституции. Выступая перед участниками, Бакдаулет Жандилдаев подчеркнул значимость преамбулы, отметив, что именно она задает ценностную и смысловую направленность Основного закона. По его словам, в преамбуле обновленной Конституции отчетливо прослеживается образ Казахстана как зрелого, самостоятельного и ответственного государства, осознающего свой исторический путь и уверенно смотрящего в будущее. Он отметил, что данные изменения являются не формальной редакцией, а осознанным историческим выбором, продиктованным запросом общества и требованиями времени.

Также выступила руководитель отдела МРЦ «Астана жастары» Сапарали Арайлым, которая подчеркнула роль Конституции как фундамента развития государства и общества:

«Конституция — основа нашей страны. По мере развития общества законы также должны обновляться в соответствии с требованиями времени. Предлагаемая реформа направлена на обеспечение справедливости, верховенства закона и построение открытого государства. Референдум — это возможность для народа, в том числе для молодежи, сделать собственный выбор.

Конституционная реформа способствует росту политической культуры и повышению гражданской ответственности. Молодежи важно не оставаться равнодушной, проявлять активную гражданскую позицию и относиться к этому процессу с ответственностью».

В ходе круглого стола состоялась открытая дискуссия в формате «вопрос–ответ», в рамках которой участники обсудили актуальные правовые и социальные инициативы, а также внесли предложения по дальнейшему развитию молодежной политики в условиях конституционных преобразований.

По итогам мероприятия участники сошлись во мнении, что общественное обсуждение конституционной реформы способствует укреплению демократических институтов, росту гражданской активности и повышению роли молодежи в общественно-политической жизни страны.

Мероприятие стало важной диалоговой площадкой для обмена мнениями, формирования предложений и вовлечения молодежи в процессы принятия решений.