На пятом заседании Конституционной комиссии руководитель фракции Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов заявил о необходимости закрепления в Конституции запрета на обратную силу законов. сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, интерес населения к процессу реформы очень высок, и многие казахстанцы активно участвуют в обсуждениях через филиалы партии.

«Я поддерживаю норму о том, что законы, ухудшающие положение граждан или усиливающие ответственность, обратной силы не имеют. Это соответствует принципу человекоцентричности и должно стать отправной точкой для будущих законов», — отметил Магеррамов.

Он также подчеркнул важность роли Халық Кеңесі как высшего консультативного органа, который позволит формировать и согласовывать интересы различных социальных и этнических групп, а также способствовать реализации законодательных инициатив.

«Халық Кеңесі выступает выразителем воли народа и продвигает основополагающие принципы деятельности Республики Казахстан, которые служат фундаментом для всей государственной политики и прав граждан», — добавил он.

По мнению Магеррамова, новая Конституция станет прочным фундаментом страны, обеспечивающим гарантии прав и свобод граждан.