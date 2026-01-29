В Конституции предложено закрепить запрет на обратную силу законов

Конституционная реформа
27

На пятом заседании Конституционной комиссии руководитель фракции Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов заявил о необходимости закрепления в Конституции запрета на обратную силу законов. сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, интерес населения к процессу реформы очень высок, и многие казахстанцы активно участвуют в обсуждениях через филиалы партии.

«Я поддерживаю норму о том, что законы, ухудшающие положение граждан или усиливающие ответственность, обратной силы не имеют. Это соответствует принципу человекоцентричности и должно стать отправной точкой для будущих законов», — отметил Магеррамов.

Он также подчеркнул важность роли Халық Кеңесі как высшего консультативного органа, который позволит формировать и согласовывать интересы различных социальных и этнических групп, а также способствовать реализации законодательных инициатив.

«Халық Кеңесі выступает выразителем воли народа и продвигает основополагающие принципы деятельности Республики Казахстан, которые служат фундаментом для всей государственной политики и прав граждан», — добавил он.

По мнению Магеррамова, новая Конституция станет прочным фундаментом страны, обеспечивающим гарантии прав и свобод граждан.

#конституция #реформа. депутат

Популярное

Все
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Болельщиков станет больше
Будет построена объездная дорога
Искусство, которое лечит
Экспонат из Книги Гиннесса
Наживался на золоте
В Талдыкоргане посадят 15 тыс. деревьев
Елена и Анна – в полуфинале
Подписали меморандум о сотрудничестве
Каркас работы современного следователя
За каждое слово в ответе!
Без отрыва от производства
Расширяя образовательные горизонты
Если мусор не убирать, то и космический мониторинг не поможет
Буханка хлеба по 70 тенге
За словом следует дело
У защитников природы всегда много дел
Учет животных: выявлены расхождения
Планы грандиозные, исполнение – не очень
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Рысь в лесу – хороший знак
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Глава государства подписал Устав Совета мира
Трамп – Гренландии: «Вы можете сказать «нет», но мы это запомним»
Под контролем – долгострой
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
В крепкой связке с производством
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Оценка готовности к использованию ИИ
Незыблемая основа общественной консолидации
Из школьников – в исследователи
Воинской части – 65 лет
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Право распространять информацию не должно посягать на права…
Новая Конституция станет основой нового этапа государственн…
Это уже не правки, а новый смысл: Ерлан Карин о Конституции
Серик Егизбаев обозначил три стратегические опоры, на котор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]