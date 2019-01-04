В Костанайской области у полицейских начальство отбирало денежные премии

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Сотрудниками антикоррупционной службы Костанайской области задержан при получении
группой лиц взятки в сумме 1,5 млн тенге начальник отдела полиции
города Житикара и Житикаринского района, а также начальник отделения
местной полицейской службы этого же отдела, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Подозреваемые осуществляли незаконные поборы денежных средств, ранее
выплаченных в качестве премии подчиненным сотрудникам", - сообщил на брифинге директор департамента по связям с общественностью Агентства по
делам госслужбы и противодействию коррупции Арман Бердалин.
По его словам, Специализированным следственным судом города Костанай в отношении
начальника отдела санкционирована мера пресечения в виде содержания под
стражей.
В отношении начальника отделения МПС применена мера пресечения – домашний арест, добавил Бердалин.