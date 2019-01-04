В Костанайской области у полицейских начальство отбирало денежные премии

Общество
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Елизавета Абрамовская
Фото из открытых источников
Сотрудниками антикоррупционной службы Костанайской области задержан при получении группой лиц взятки в сумме 1,5 млн тенге начальник отдела полиции города Житикара и Житикаринского района, а также начальник отделения местной полицейской службы этого же отдела, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Подозреваемые осуществляли незаконные поборы денежных средств, ранее выплаченных в качестве премии подчиненным сотрудникам", - сообщил на брифинге директор департамента по связям с общественностью Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Арман Бердалин.

По его словам, Специализированным следственным судом города Костанай в отношении начальника отдела санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В отношении начальника отделения МПС применена мера пресечения – домашний арест, добавил Бердалин.

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