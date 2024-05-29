В Кульсары более 1200 жителей получили компенсации на восстановление жилья

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На счета 1209 жителей перечислены компенсации. Из них 451 человек получил средства на проведение ремонтно-восстановительных работ, 758 - на приобретение или строительство домов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области



Среди получивших выплаты пенсионерка Дарига Агысова. На днях женщине сообщили об итогах работы оценочной компании.

«По решению комиссии наш дом будет снесен. После получения уведомления денежные средства нам перевели очень быстро. На эти деньги мы хотим приобрести новый дом. В старом доме мы прожили 10 лет, он пострадал во время паводка. Мы смогли провести инвентаризацию только наших документов. Надеемся, что в будущем все восстановится. Земельный участок останется в нашем распоряжении. Во время паводка мы временно переехали семьей к родственникам в Мангистаускую область. Вернулись после того, как вода ушла», - рассказала пенсионерка.

Среди пострадавших жителей, чьи дома подлежат сносу, Ерболат Танкиев. Во время паводка весь дом и гараж во дворе были затоплены.

«Стена нашего дома треснула, а пол под воздействием воды приподнялся. Оценщики и специалисты по технической экспертизе также увидели состояние дома. После чего пришли и оценщики имущества. Через некоторое время мы получили уведомление о том, что по решению комиссии наш дом подлежит сносу. На это отводится 45 дней, поэтому мы незамедлительно приступили к работе», - сказал Ербол Танкиев.

В оперштабе также сообщили о возмещении ущерба бизнесу. По его данным, 325 субъектов предпринимательства зарегистрированы в реестре пострадавших от паводков в городе Кульсары.



На сегодняшний день необходимые документы сдали порядка 40 предпринимателей. Сейчас комиссия работает в трех направлениях: компенсация ущерба по товарно-материальным ценностям, по недвижимому имуществу, по движимому имуществу и оборудованию.