Фото: for.kg

Президент КР Садыр Жапаров подписал закон «О переименовании города Джалал-Абад Джалал-Абадской области Кыргызской Республики в город Манас», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kg

Закон принят Жогорку Кенешем 10 сентября 2025 года.

«Целью закона является укрепление национальной идеологии, присвоение городу Джалал-Абад имени великого Манаса – народного героя, защитника кыргызского народа от различных нашествий», - говорится в документе.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Также, Указом Президента Кыргызской Республики от 29 декабря 2023 года № 369 снежный барс официально признан национальным символом страны.