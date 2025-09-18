В Кыргызстане город Джалал-Абад официально переименовали в Манас
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования
Президент КР Садыр Жапаров подписал закон «О переименовании города Джалал-Абад Джалал-Абадской области Кыргызской Республики в город Манас», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kg
Закон принят Жогорку Кенешем 10 сентября 2025 года.
«Целью закона является укрепление национальной идеологии, присвоение городу Джалал-Абад имени великого Манаса – народного героя, защитника кыргызского народа от различных нашествий», - говорится в документе.
Также, Указом Президента Кыргызской Республики от 29 декабря 2023 года № 369 снежный барс официально признан национальным символом страны.