Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Все частные автошколы в Кыргызстане будут закрыты. Об этом сообщил Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев во время презентации биометрических общегражданских паспортов нового поколения образца 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

По его словам, в рамках реформы системы обучения вождению планируется полностью передать подготовку водителей под контроль государства.

«Школьники с 16 лет будут проходить обучение в муниципальных школах, а взрослые — в государственных автошколах», — отметил Туманбаев.

Ранее власти неоднократно заявляли о необходимости ужесточения контроля за качеством подготовки водителей и повышении безопасности дорожного движения.