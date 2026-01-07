– При особой поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Правительства страны в регионе реализуются крупные социально значимые инициативы и инновационные проекты, – отметил на церемонии открытия аким области Нурлыбек Налибаев. – Хотел бы также выразить от себя лично и от имени жителей Приаралья признательность фонду «Қазақстан халқына» и его руководителю Лаззат Чинкисбае­вой. За последние четыре года фонд инвестировал в область порядка 13 миллиардов тенге. На эти средства в регионе построены спорткомплексы в Шиелийском и Жалагашском районах, закуп­лено спортивное оборудование для объектов Сырдарьинского и Кармакшинского районов, укреп­ляются материально-технические базы еще шести спортивно-оздоровительных комплексов.

Отметим также, что при спонсорской поддержке предпринимателей, национальных компаний и спортивных федераций реализован ряд крупных проектов по развитию спорта. С 2022 года в регионе открыли 23 спортивных объекта. В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» четыре спорткомплекса были построены в сельских пунктах. Впервые в области начал работать и Клуб бокса для мужчин и женщин. При поддержке Казахстанской федерации футбола капитально отремонтированы игровые поля стадиона им. Г. Муратбаева и Центрального стадиона Жалагашского райо­на. За счет средств местных бизнесменов по области введено в эксплуа­тацию 80 спортивно-игровых площадок.

На очереди – открытие многофункционального спортивного комплекса «Кызылорда Арена» с 50-метровым бассейном и спортзалом на 2 500 зрителей. В нем можно будет проводить крупнейшие международные соревнования.

С открытием Центра инклюзивного спорта общественность Приаралья поздравили Лаззат Чинкисбаева, депутаты Сената Парламента Наурызбай Байкадамов и Мажилиса Парламента Мурат Абенов. А от имени параспортсменов региона искреннюю благодарность выразил директор областного Спортивного клуба для инвалидов Арман Молдаханов.

– Наконец-то наши параспорт­смены обзавелись таким шикарным дворцом спорта, – поделился он. – В нашем клубе работают спортивные секции по шашкам, шахматам, настольному теннису, плаванию, легкой атлетике, дзюдо, волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу, керлингу, танцам на колясках и другим видам адаптивного спорта. Спасибо Президенту страны и фонду «Қазақстан халқына» за создание таких прекрасных условий для занятий спортом. Кызылординские параспортсмены не раз выигрывали крупные международные соревнования. Теперь побед будет еще больше. Сейчас мы готовим ребят и девчат к летним Паралимпийским играм, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Не скрывал своей радости и старший тренер области по параволейболу, лидер сборной Казахстана по волейболу сидя, чемпион Азии Эрик Каскабаев.

– В прошлом году я, Шынгыс Медеуов, Ерасыл Адильбек и Асылхан Амидолла в составе сборной страны выиграли чемпионат Азии и заняли третье место на Кубке мира, – сказал он. – Сейчас в сборной Казахстана пока четыре игрока, но теперь у нас есть возможность готовить еще больше будущих чемпионов.