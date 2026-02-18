В Кызылорде выразили поддержку референдуму по принятию нового проекта Конституции

Конституционная реформа
24

Сегодня в «Доме дружбы» с участием акима области Нурлыбека Налибаева в рамках Республиканского референдума состоялась встреча экспертов на тему «Халықтық Конституция – қуатты мемлекет», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Кызылординской области

Фото: акимат Кызылординской области

В мероприятии приняли участие депутаты маслихата, руководители правоохранительных органов, управлений и территориальных департаментов, представители бизнес-сообщества, ученые и преподаватели высших учебных заведений, лидеры политических партий, неправительственные организации, члены Ассамблеи, молодежь, представители средств массовой информации.

Глава региона остановился на значимости конституционной реформы и отметил, что общенародный референдум имеет особое значение для будущего страны.

«Общенародные обсуждения по конституционной реформе проходили на различных площадках почти полгода. Это – яркое проявление политической активности общества и гражданской ответственности. Вынесение важных решений, касающихся судьбы страны, на прямое голосование народа – подлинный и незыблемый принцип демократии.

В проекте новой Конституции систематизированы фундаментальные основы нашего государства, его ключевые ценности и мировоззренческие принципы, обновленные в соответствии с современными требованиями.

Уверен, что общенародный референдум определит следующий этап развития Независимого Казахстана и станет основой начала нового этапа в истории страны.

В реализации политических реформ, инициированных нашим Президентом в последние годы, Кызылординская область демонстрирует пример единства и согласия.

Уверен, что в предстоящий важный политический период, который будет золотыми буквами вписан в историю нашего народа, жители  кызылординского края, как истинные патриоты страны, выразят свою гражданскую позицию и поддержат проект новой Конституции. Призываю всех вас активно участвовать в этом деле с высокой ответственностью!» – сказал Нурлыбек Налибаев.

В ходе встречи выступили прокурор области Ризабек Каримулы, член Совета сенаторов РК Мурат Бактиярулы, председатель правления – ректор Кызылординского университета имени Коркыт Ата, кандидат исторических наук Наурызбай Сеиткалиулы, ветеран сферы образования Райкуль Мансуркызы, председатель областного филиала ассоциации «Гражданский альянс Казахстана», член областного общественного совета Анар Жарылкасынкызы, директор центра «Анага тагзым» Алтынай Бекмагамбеткызы, председатель областного филиала молодежного крыла «Жастар рухы» при партии «Аманат» Асетхан Казиулы.

#реформа #конституция

