В мероприятии приняли участие депутаты маслихата, руководители правоохранительных органов, управлений и территориальных департаментов, представители бизнес-сообщества, ученые и преподаватели высших учебных заведений, лидеры политических партий, неправительственные организации, члены Ассамблеи, молодежь, представители средств массовой информации.

Глава региона остановился на значимости конституционной реформы и отметил, что общенародный референдум имеет особое значение для будущего страны.

«Общенародные обсуждения по конституционной реформе проходили на различных площадках почти полгода. Это – яркое проявление политической активности общества и гражданской ответственности. Вынесение важных решений, касающихся судьбы страны, на прямое голосование народа – подлинный и незыблемый принцип демократии.

В проекте новой Конституции систематизированы фундаментальные основы нашего государства, его ключевые ценности и мировоззренческие принципы, обновленные в соответствии с современными требованиями.

Уверен, что общенародный референдум определит следующий этап развития Независимого Казахстана и станет основой начала нового этапа в истории страны.

В реализации политических реформ, инициированных нашим Президентом в последние годы, Кызылординская область демонстрирует пример единства и согласия.

Уверен, что в предстоящий важный политический период, который будет золотыми буквами вписан в историю нашего народа, жители кызылординского края, как истинные патриоты страны, выразят свою гражданскую позицию и поддержат проект новой Конституции. Призываю всех вас активно участвовать в этом деле с высокой ответственностью!» – сказал Нурлыбек Налибаев.