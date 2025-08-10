Всего в регионе свыше десяти таких населенных пунктов. Больше всего их в Аральском районе – это сельские округа Сазды, Акбасты, Акеспе, Косаман, Косжар и Жанакурылыс, передает Kazpravda.kz

Фото Мади Абдикерова

Как сообщил глава села Косжар Мади Абдикеров, здоровый образ жизни аула стал примером и для других сел района.

- В Косжаре проживают свыше 100 семей, население занимается рыбоводством и скотоводством, - рассказал Мади Абдикеров. – В наших магазинах не продают алкоголь. Инициатива принадлежит молодежи, которая развернула мощную пропаганду против употребления спиртных напитков и наркотиков. Идею поддержали аксакалы села и акимат. Как следствие, в ауле не случается серьезных правонарушений.

- У нас тои проводятся без водки на дастархане, - вторит коллеге аким Сазды Айдос Конырбаев. – В том, что за последние три года в селе не зафиксировано преступлений, это заслуга совместной работы совета старейшин, молодежных организаций и участкового инспектора села.

Также от «зеленого змия» в области отказались жители аулов Жиделиарык в Шиелийском районе, Өзгент, Қосүйенкі и Манап в Жанакорганском районе.

Как сообщил начальник Департамента полиции области Серик Ергешов, в рамках проекта «Регион без преступлений – процветающее будущее» проводятся различные мероприятии по профилактике преступлений, повышению правосознания граждан и улучшению работы правоохранительных органов.