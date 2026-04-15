Глава государства принял вице-президента Турции Джевдета Йылмаза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Приветствуя Джевдета Йылмаза, впервые посещающего Казахстан с визитом, Касым-Жомарт Токаев отметил, что для нашей страны Турция является стратегическим партнером.

– Наши братские государства связывают узы взаимного доверия и уважения. Почти за 35 лет с момента установления дипломатических отношений наше сотрудничество поступательно развивается и вышло на качественно новый уровень. Между Казахстаном и Турцией нет каких-либо противоречий и разногласий. 14 мая Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в нашу страну с государственным визитом. В рамках визита мы проведем очередное заседание Совета стратегического сотрудничества и подпишем ряд новых соглашений, – подчеркнул Президент.

Глава государства выразил уверенность в том, что итоги заседания Межправительственной комиссии, состоявшегося сегодня в Астане под председательством Премьер-министра Казахстана и вице-президента Турции, будут способствовать дальнейшему укреплению многогранного стратегического партнерства.

Джевдет Йылмаз поблагодарил за оказанное гостеприимство и передал Касым-Жомарту Токаеву теплые пожелания турецкого лидера. По его словам, Глава Турции придает особое значение своему предстоящему визиту в Казахстан и участию в неформальном саммите ОТГ в Туркестане.

– На основе договоренностей, достигнутых Вами и нашим Президентом, мы с Премьер-министром Олжасом Бектеновым только что провели 14-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. По его итогам мы подписали совместный план действий, включающий реализацию конкретных мер в различных сферах. Этот документ станет дорожной картой для наших торгово-экономических отношений в предстоящий период, – сказал турецкий вице-президент.

Высокий гость также поздравил Главу нашего государства с успешным проведением общенационального референдума по принятию новой Конституции и пожелал дальнейшего процветания Казахстану. Президент подчеркнул, что в этот судьбоносный период ощущает неизменную поддержку братского турецкого народа и отметил особую роль наблюдателей из Турции в ходе проведения референдума.

На встрече также были обсуждены перспективы расширения торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений между двумя странами. В частности, отмечена возможность реализации совместных проектов в перерабатывающей промышленности, инфраструктуре, энергетике, логистике, агропромышленном комплексе, образовании и туризме. Собеседники также обменялись мнениями по текущей международной повестке, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил роль Турции в обеспечении стабильности в регионе и подтвердил свое участие в предстоящем Анталийском дипломатическом форуме.