В Мангистау открылись три новых пожарных центра

Общество
В Мангистауской области состоялась торжественная церемония открытия трёх новых пожарных центров, направленных на усиление противопожарной безопасности, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Мангистауской области

В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, министр по чрезвычайным ситуациям Шынгыс Аринов, представители областных и местных исполнительных органов, ветераны и сотрудники департамента.

Первый объект — новое модульное ангарное пожарное депо в городе Актау. Новый объект будет обслуживать нижнюю зону Актау, микрорайон Приморский, а также село Омирзак, производственные и рекреационные зоны. Общая численность населения на обслуживаемой территории составляет около 40 тысяч человек. Депо полностью оснащено современной техникой, зонами отдыха и быта для личного состава, учебными классами, помещениями для хранения оборудования и спецодежды, диспетчерской и системой связи. Также в ходе торжественного мероприятия пожарному депо были вручены ключи от двух пожарных автомобилей АНР 150 марки «КамАЗ», одного автокрана и трёх служебных автомобилей «Skoda Kodiaq».

Второй объект — новый добровольный пожарный пост, открытый в селе Тущыкудук в целях повышения безопасности местных жителей. Этот пост обслуживает сёла Шебир и Киякты, где проживает более 3 400 человек. Пост оснащён современной техникой и всеми необходимыми условиями для круглосуточной работы. Здесь несут службу 8 пожарных.

Третий объект — административное здание для отдела по чрезвычайным ситуациям, открытое в Каракиянском районе. Одноэтажное здание площадью 288 квадратных метров построено в соответствии с современными стандартами. Здесь предусмотрены кабинеты руководителя отдела и инспекторов, актовый зал и помещение для приёма граждан. Новое здание позволит укрепить систему гражданской защиты в Каракиянском районе, повысить качество работы и обеспечить обслуживание населения в современных условиях. Численность населения района составляет около 38 400 человек.

#Мангыстау #Мангистауская область #пожарные центры

