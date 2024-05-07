В Мангистау заработает терминал на 100 тыс. тонн зерна

В Мангистауской области начаты работы по возобновлению деятельности Бейнеуского зернового терминала, простаивавшего с 2018 года, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Мангистауской области

Новым владельцем предприятия стало ТОО «Евразия Транс Логистик». Акимат Мангистауской области, получив финансирование от фонда «Халық», совместно с социально-предпринимательской корпорацией «Каспий», обеспечит координацию деятельности, направленную на возобновление и дальнейшее функционирование БЗТ, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Проектная мощность терминала составит 100 тысяч тонн единовременного хранения зерна, а также 400 тонн производства муки в сутки. Вместе с тем, терминал позволит выработать 25 тысяч тонн отрубей в год. Грузооборот терминала может составить 2 млн. тонн в год.

Таким образом, запуск объекта позволит в достаточном объеме обеспечить концентрированными кормами поголовье сельскохозяйственных животных.

Бейнеуский зерновой терминал (БЗТ) ввели в эксплуатацию в 2010 году. На площади 16 гектаров размещались автоматизированные цеха по переработке зерна и производства комбикормов, элеватор.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее подчеркивал важность восстановления терминала в рамках социально-экономического развития Мангистауской области.