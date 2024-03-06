В Мажилисе новый депутат

Фото: Нурсултан Байтилесов / Facebook

- Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата. Клянусь, - дал присягу новый депутат.

Также депутаты проголосовали за избрание Нурсултана Байтилесова в состав Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.