В МЧС предупредили о высокой лавинной опасности в южных регионах страны

Наиболее опасными районами являются склоны хребтов Казахстанский Алтай, Иле, Жетысу, Таласский Алатау и хребет Каратау на территориях ВКО, Алматинской, Туркестанской областей и области Жетісу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Фото: МЧС РК

Лавинная активность в этих регионах наиболее высока в период с марта по апрель, когда чаще всего происходят самопроизвольные сходы лавин. В особенности это касается высокогорных участков, где возможны резкие колебания температур, сильные снегопады и метелевые условия, что может способствовать увеличению лавинной угрозы.

С наступлением весны наблюдается частый сапроизвольный сход лавин в горах Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской области.

Так, с начала лавиноопасного периода было зарегистрировано 35 самопроизвольно сошедших снежных лавин с общим объемом 11 754 м3.

А в наиболее опасных зонах уже проведены превентивные мероприятия, включая профилактические спуски снежных лавин, с целью минимизации рисков для населения и туристов.

В целях обеспечения безопасности населения, туристов и отдыхающих были проведены 94 профилактических спусков снежных лавин, общий объем сброшенного снега составил 131 151м3.

Наиболее подвержены риску горнолыжники, туристы, альпинисты. Поэтому, чтобы избежать гибели и не оказаться под лавиной, каждый человек, собирающийся в горы, обязан выучить основные правила поведения в горах и при сходе лавин.

Если было объявлено предупреждение о сходе лавин, от походов в горы желательно воздержаться. Если предупреждения не было, то прежде, чем отправиться в путь, необходимо знать метеорологические прогнозы, составить маршруты передвижения, воздержаться от походов и катания на неподготовленных участках, передвигаться по маркированным тропам, а также разузнать как можно больше о местности, в которых есть риск схода лавин, максимально избегать опасных склонов (это простое правило поведения вполне способно спасти жизнь).

В связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор МЧС рекомендует воздержаться от выхода на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, а также воздержаться от походов в горы.