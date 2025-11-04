В Министерстве иностранных дел прошло очередное заседание Консультативно-совещательного органа «Диалоговая площадка по человеческому измерению», передает Kazpravda.kz

Фото: МИД

В ходе заседания участники обсудили социально-экономические и культурные права пожилых людей, обеспечение их прав во время чрезвычайных ситуаций, а также вопросы жилищной неустойчивости и зависимости как факторов, влияющих на рост бытового насилия.

В своей вступительной речи посол по особым поручениям МИД РК Алуа Надиркулова отметила, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость поддержки граждан пенсионного возраста и создания условий для продолжения ими трудовой деятельности, акцентировав внимание на развитии «серебряной экономики».

Посол подчеркнула, что в Казахстане проживает свыше 2,5 миллиона пенсионеров, доступ к медицинской помощи для которых обеспечивается через систему Обязательного социального медицинского страхования, а сеть Центров активного долголетия в 2025 году достигла 127 учреждений.

Директор Департамента оказания медицинской помощи МЗ РК Гульнар Сарсенбаева сообщила, что к 2050 году доля граждан старше 65 лет в Казахстане удвоится и превысит 14%. В этой связи расширен возрастной ценз целевой группы, проходящей скрининговые осмотры – до 76 лет. Кроме того, для пожилых людей внедрён новый скрининг на раннее выявление риска развития нарушений мозгового кровообращения.

В связи с ростом числа пожилых граждан исполнительный директор фонда «Kumis Khasyr» Асия Аканова отметила необходимость перехода к концепции «умного долголетия», сочетающей здоровье, активность и цифровые навыки. Особое внимание, по её словам, следует уделять формированию общества «третьего возраста», социальной адаптации и ресоциализации пожилых людей, расширению их доступа к спорту и образованию, включая финансовую, юридическую и цифровую грамотность.

В целом, обсуждение вопросов повестки дня прошло в открытом и конструктивном формате. Участники подтвердили общую заинтересованность сторон в укреплении социальной защиты пожилых граждан, профилактике бытового насилия и повышении устойчивости общества к современным вызовам.

КСО «Диалоговая площадка по человеческому измерению» был создан в 2013 году по инициативе Министерства иностранных дел Республики Казахстан.