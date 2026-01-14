Ведомство призвало партнёров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем

Министерство иностранных дел Республики Казахстан выразило серьезную озабоченность в связи с имевшими место 13 января атаками беспилотных дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в акватории Чёрного моря, сообщает Kazpravda.kz

"В ходе проведённых экстренных встреч с послами ряда европейских стран, а также контактов с американской стороной и другими зарубежными партнёрами акцентировали необходимость принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в строгом соответствии с нормами международного права. Подчёркиваем, что Республика Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей в полном соответствии с установленными международными нормами", - говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел Ерлана Жетыбаева.

В ведомстве отметили, что указанные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием.