В минтуризма и спорта провели "работу над ошибками" по итогам Азиады

По оценкам министерства, поставленную задачу на Азиаде выполнила женская сборная Казахстана по водному поло, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Olimpic.kz/Sabirov Sali

Первыми отчитались представители федерации греко-римской, вольной и женской борьбы. Спортивные функционеры доложились об итогах выступления борцов и изложили сложившуюся ситуацию.

На заслушивании отсутствовал главный тренер по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко. Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев сделал замечание руководству федерации и отметил неудовлетворительное выступление наших атлетов. Особо подчеркнул слабую функциональную и физическую подготовку спортсменов.

"Первый период борются, а во втором уже выдыхаются. Нет индивидуальной программы подготовки. Надо создать пул потенциальных медалистов на ОИ-2024 и предоставить им максимальные условия", – отметил глава ведомства.

Следом за борцами отчитались представители федерации водных видов спорта. Женская сборная Казахстана по водному поло завоевала бронзу, выполнив программу минимум. Задача стояла подняться на 2-ю ступень пьедестала.

Мужская сборная – неоднократные чемпионы азиатских игр – не сумела пробиться в финал и также стала бронзовым призером. Это лишает их права на участие в предстоящих Олимпийских играх в Париже.

Главный тренер Дамир Темирханов отметил, что за год до Ханджоу команда обновилась наполовину. Многие ключевые игроки по достижении возраста покинули сборную, и возникли вопросы по наигранности команды. Впереди чемпионат мира, где коллективу предстоит побороться за олимпийскую лицензию.

Министр дал удовлетворительную оценку по итогам выступления пловцов – план завоевать 2 медали на Азиаде был выполнен.

Главный наставник сборной Илья Гусаков изложил свое видение и озвучил дальнейшие действия на предстоящий сезон. Он отметил, что средний возраст членов команды 16-17 лет и на них возлагаются большие надежды.

О том, что показатели Казахстана на XIX Летних Азиатских играх могли быть лучше, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время встречи с призерами Азиады. Он поручил провести "работу над ошибками" по итогам Азиады.