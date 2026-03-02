По итогам встречи участники выразили поддержку проводимым преобразованиям и отметили важность широкой разъяснительной работы с населением

Фото: Минкультуры РК

В Министерстве культуры и информации состоялась встреча с членами Общенациональной коалиции, посвященная обсуждению и разъяснению ключевых положений проекта новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz

В ходе встречи участникам были детально представлены основные новеллы конституционной реформы, ее философия и стратегические ориентиры. Особое внимание было уделено закреплению приоритета прав и свобод человека, усилению принципов правового государства, четкому разграничению ветвей власти, а также нормам, направленным на укрепление светского характера государства.

Было подчеркнуто, что обновленный проект Конституции системно закрепляет идеи справедливости, ответственности государства перед гражданами и незыблемости базовых ценностей суверенитета, территориальной целостности и верховенства закона. Отдельный акцент был сделан на новых нормах, касающихся защиты прав граждан в цифровом пространстве, укрепления института семьи и традиционных ценностей, а также расширения механизмов общественного участия.

По итогам встречи участники выразили поддержку проводимым преобразованиям и отметили важность широкой разъяснительной работы с населением.