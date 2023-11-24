В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
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В соцсетях и на интернет-сайтах распространяются сообщения о поставках Казахстаном военной техники в Армению. Эту информацию опровергли в Министерстве обороны РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
«Распространяемая информация о якобы имевших место поставках казахстанского вооружения в Республику Армения не соответствует действительности. Кроме того, с 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники. В этой связи, просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации», — сказано в официальном сообщении Минобороны РК.