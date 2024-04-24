В Минсельхозе опровергли информацию о продаже на рынках мертвечины

Ранее в соцсетях была неофициальная информация о том, что мясо павших животных реализуют на рынках, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Внимание: Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК сообщает о распространенной некоторыми источниками ложной информации о реализации мяса павших животных и мяса сомнительного происхождения на территории рынка «Шапагат» и других рынках», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала 2024 года мясо павших животных и мясо сомнительного происхождения не завозилось и не реализовывалось на рынке «Шапагат» (Астана) и на других рынках.



Ветеринарно-санитарные инспекторы ежедневно осуществляют документарный и физический контроль, а также ветеринарно-санитарную экспертизу продукции животного происхождения. Вся животноводческая продукция поступает на рынок только в сопровождении ветеринарных документов, подтверждающих безопасность и происхождение.



Кроме того, на рынках ежедневно проводится лабораторная экспертиза продукции в специализированной лаборатории с квалифицированными ветеринарными врачами и необходимым оборудованием и реактивами. Результаты лабораторных исследований фиксируются в акте экспертизы, подтверждающем безопасность продукции.



В Минсельхозе отметили, что проводится работа по утилизации трупов сельскохозяйственных, домашних животных и птиц, погибших в результате паводка. Умершие животные утилизируются путем сжигания в скотомогильниках и специально отведенных ямах.

В ведомстве просят всех жителей и гостей столицы доверять только официальной информации от государственных органов и не верить ложным утверждениям, распространяемым в социальных сетях и СМИ.